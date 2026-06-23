Νομοθετικές αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες στη δημόσια υπηρεσία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα φαινόμενα κατάχρησης που επηρεάζουν την λειτουργία πολλών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι συχνές και παρατεταμένες απουσίες του προσωπικού δημιουργούν αυξημένο φόρτο εργασίας για τους υπόλοιπους εργαζόμενους και δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία κρίσιμων τομέων.

Σε πρόσφατη διυπουργική σύσκεψη που συμμετείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εργασίας, αποφασίστηκε η προώθηση, νομοθετικών, ελεγκτικών και διοικητικών μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση διαφάνειας και αξιοπιστίας του συστήματος χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Τα τέσσερα Υπουργεία κατέγραψαν πλήρη σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν την ουσιαστική στήριξη όσων πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά και την ορθή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς όφελος των φορολογούμενων και του δημόσιου συμφέροντος.

Μια απο τις προτάσεις που εξετάζονται είναι η εφαρμογή αντίστοιχου καθεστώτος με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε σε περιπτώσεις παρατεταμένης άδειας ο εργαζόμενος να λαμβάνει το 65% των αποδοχών του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο τμήμα φυλακών, όπου διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αμφιλεγόμενων ιατρικών πιστοποιητικών και ενδείξεις πιθανής συνεργασίας μεταξύ γιατρών και δεσμοφυλάκων για την εξασφάλιση αδικαιολόγητων αδειών. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία ζήτησε πρόσθετα στοιχεία από τον Γενικό Ελεγκτή.

Από τους ελέγχους προέκυψαν περιπτώσεις υπαλλήλων με εκατοντάδες ημέρες αναρρωτικής άδειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία του ΓΕΣΥ δεν επιβεβαίωναν τον αριθμό των επισκέψεων που αντιστοιχούσαν στα εκδοθέντα πιστοποιητικά. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις υπαλλήλων που μετά από μακρά περίοδο άδειας, επέστρεφαν για μία μόνο ημέρα στην εργασία τους και στη συνέχεια αποκτούσαν εκ νέου δικαίωμα σε πληρωμένη αναρρωτική άδεια.

Το φαινόμενο φαίνεται να επηρεάζει ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία, με μεγαλύτερη ένταση σε νοσηλευτήρια, σχολεία και φυλακές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου το 8% των δημοσίων υπαλλήλων απουσιάζει λόγω ασθενείας για περιόδους που κυμαίνονται από μία ημέρα έως και έξι μήνες ή περισσότερο.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι στόχος της δεν είναι να περιορίσει το δικαίωμα των εργαζόμενων στην αναρρωτική άδεια, αλλά να διασφαλίσει ότι αυτό ασκείται με δίκαιο και αξιόπιστο τρόπο. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρη στήριξη και προστασία, ενώ η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου θεωρείται αναγκαία για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την ομαλή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίστηκε ότι η ίση μεταχείριση των εργαζομένων και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος αποτελούν βασικές προτεραιότητες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.