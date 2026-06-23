Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο προκαλεί η σύλληψη στην Ιαπωνία στις 14 Ιουνίου ενός 44χρονου Κινέζου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να κατείχε κυπριακό διαβατήριο και να συνδέεται με το διαβόητο επιχειρηματικό δίκτυο Prince Group. Πρόκειται για μια οργάνωσης που φέρεται να διαχειριζόταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα απάτης με την τεχνική απάτης «σφαγή χοίρων (pigf butchering)» στην Καμπότζη. Το «pig-butchering scam» είναι μια μορφή διαδικτυακής απάτης, κατά την οποία οι δράστες δημιουργούν ψεύτικες ρομαντικές ή φιλικές σχέσεις με τα θύματα μέσω κοινωνικών δικτύων ή εφαρμογών γνωριμιών. Αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, τα πείθουν να επενδύσουν χρήματα, συνήθως σε δήθεν κερδοφόρα επενδυτικά ή κρυπτονομισματικά σχήματα, τα οποία στην πραγματικότητα είναι απάτες.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο συνέλαβε στις 14 Ιουνίου τον 44χρονο Χου Σι (Hu Shi), μαζί με δύο ακόμη Κινέζους υπηκόους. Ο Χου κατηγορείται ότι υπέβαλε ψευδή δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας τον Απρίλιο του 2026, με σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης μόνιμης άδειας παραμονής στην Ιαπωνία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να χρησιμοποιούσε πολλαπλά ψευδώνυμα, μεταξύ αυτών και το «Chen Xiaoer», ενώ εμφανίζεται ως διευθυντής εταιρείας με έδρα το Τόκιο. Οι ιαπωνικές αρχές αναφέρουν ότι κατείχε διαβατήριο της Κύπρου, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο απόκτησής του.





Σύνδεση με το Prince Group

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Χου είναι ανώτερο στέλεχος του Prince Group, ενός κινεζικών συμφερόντων ομίλου με έδρα την Καμπότζη. Το δίκτυο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών και κυρώσεων των ΗΠΑ για φερόμενη εμπλοκή σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες, ξέπλυμα χρήματος και εμπορία ανθρώπων .Η ιαπωνική αστυνομία πιστεύει ότι ο Hu, Κύπριος υπήκοος, είναι ένα από τα άτομα που επηρεάζονται από τους χαρακτηρισμούς που εκδόθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) τον Οκτώβριο του 2025, όταν χαρακτήρισε τον Όμιλο Prince ως Διεθνική Εγκληματική Οργάνωση (TCO) μαζί με 145 στόχους.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο επικεφαλής του δικτύου, Τσεν Ζι, συνελήφθη στην Καμπότζη τον Ιανουάριο του 2026 και εκδόθηκε στην Κίνα. Ωστόσο, ο στενός συνεργάτης του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Chen Xiaoer», φέρεται να συνέχιζε να ταξιδεύει συχνά προς και από την Ιαπωνία.

Έρευνες σε εξέλιξη

Η ιαπωνική αστυνομία φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του Χου επί μακρόν και τελικά προχώρησε στη σύλληψή του στην Οσάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του στην Ιαπωνία και τυχόν διασυνδέσεις με διεθνή εγκληματικά δίκτυα.