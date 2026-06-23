Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης έξι κιλών και 373 γραμμαρίων ρητίνης κάνναβης και ενός κιλού συνθετικής κάνναβης σε σκόνη (ουσία γνωστή ως KIEF), η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ακόμη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 37 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σημειώνεται ότι, για την ίδια υπόθεση, τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση άλλα δύο πρόσωπα.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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