Υπόθεση μέθης, επίθεσης και δημόσιας εξύβρισης αστυνομικού διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:40 το πρωί, λήφθηκε πληροφορία για γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης στη μέση του δρόμου.

Περίπολο μετέβη στο σημείο και εντόπισε γυναίκα με εμφανή σημάδια μέθης να κάθεται στο πεζοδρόμιο, με τα πόδια στο οδόστρωμα. Όταν την προσέγγισαν, δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται και οδηγήθηκε στο Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Στην συνέχεια, η 40χρονη στον αστυνομικό σταθμό άρχισε να φωνάζει και να βρίζει στα αγγλικά, ενώ κατά την προσπάθεια των αρχών να την ηρεμήσουν, επιτέθηκε σε αστυνομικό, τον έσπρωξε και τον δάγκωσε στο χέρι.

Να σημειωθεί ότι η 40χρονη, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο αστυνομικός, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση, εξετάστηκε από ιατρό και δεν φέρει σοβαρά τραύματα.



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