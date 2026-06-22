Την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για ακύρωση και επανεξέταση της απόφασης για δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό, ζητά με επιστολή του το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Στην επιστολή του το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζει «έντονη ανησυχία, απογοήτευση και αντίθεσή στην απόφαση για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην παράκτια περιοχή του Μαζωτού και ζητούμε την άμεση επανεξέταση και αναθεώρησή της».

Προστίθεται πως «οι αυξημένες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου έχουν βελτιώσει αισθητά τα αποθέματα νερού, δημιουργώντας τον αναγκαίο χρόνο και το περιθώριο ώστε αποφάσεις που λήφθηκαν υπό πιεστικές συνθήκες να επανεξεταστούν με μεγαλύτερη νηφαλιότητα, πληρέστερη επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες με σαφώς μικρότερο περιβαλλοντικό ή και οικονομικό κόστος».

Στην επιστολή το Κοινοτικό Συμβούλιο αναφέρεται σε «προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τεκμηρίωσης του έργου (Μάιος 2026), όπου διαπιστώνεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης και χωροθέτησης παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις και ασυνέπειες. Ειδικότερα, πριν τη λήψη απόφασης για την προώθηση ενός κρατικού προγράμματος ανάπτυξης μονάδων αφαλάτωσης, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΠΕ), ώστε να καθοριστεί το συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης και χωροθέτησης τέτοιων έργων σε εθνικό επίπεδο» σημειώνεται.

Η απουσία Στρατηγικής Μελέτης, συνεχίζει η επιστολή «πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, περιορίζει ουσιωδώς τη δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων και συνολικών επιπτώσεων, όπως η επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, η διαχείριση της άλμης, οι ενεργειακές απαιτήσεις και οι εναλλακτικές μορφές κάλυψης υδατικών αναγκών.

Παράλληλα, από την εξέταση της υποβληθείσας Έκθεσης Πληροφοριών Έργου προκύπτει ότι βασικές τεχνικές παράμετροι του έργου δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά παραπέμπονται σε μεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης, γεγονός που δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν τη λήψη απόφασης».

Ιδιαίτερη ανησυχία, σημειώνεται στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση ανεξάρτητων θαλάσσιων επιστημόνων της MER Lab, η συγκεκριμένη περιοχή δεν φαίνεται να ήταν κατάλληλη για προώθηση χωρίς πολύ αυστηρότερη εξέταση, λόγω της παρουσίας της άμεσης εγγύτητας ευαίσθητων και οικολογικά κρίσιμων θαλάσσιων οικοτόπων. Η παρουσία λιβαδιών Posidonia oceanica, αλλά και άλλων ευαίσθητων βενθικών ενδιαιτημάτων και σκληρών φυσικών υποστρωμάτων, όφειλε να είχε αποτελέσει ουσιαστικό περιορισμό κατά την επιλογή της θέσης, και όχι να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων ως διαχειρίσιμος κίνδυνος».

Για τον λόγο αυτό, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού θεωρεί πως «το έργο έπρεπε, κατ' ελάχιστον, να είχε οδηγηθεί σε πλήρη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν προχωρήσει περαιτέρω. Η κατασκευή και εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών, η διάνοιξη καναλιού ή/και ορύγματος στη θάλασσα για την τοποθέτησή τους, οι συνοδευτικές εκσκαφές και οι σχετικές παράκτιες και Θαλάσσιες εργασίες, σε περιοχή όπου συντρέχουν τόσο σοβαρές περιβαλλοντικές όσο και αρχαιολογικές ευαισθησίες, δεν συνάδουν με την έννοια μιας προσωρινής ή εύκολα μετακινούμενης εγκατάστασης» σημειώνεται.

Αντιθέτως προστίθεται στην επιστολή «πρόκειται για έργο που πρέπει να αξιολογηθεί ολιστικά, ως ενιαίο σύνολο χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων παρεμβάσεων».

Στην επιστολή προς τον ΠτΔ το Κοινοτικό Συμβούλιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων και στις σοβαρότερες ανησυχίες του που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και στον κίνδυνο επηρεασμού των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού, αναφέρεται και στη δημόσια ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 «με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρίας Παναγιώτου, εκπροσώπων των Τμημάτων Αλιείας και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, καθώς και μεγάλου αριθμού πολιτών. Κατά τη δημόσια ενημερωτική συνάντηση τέθηκε έντονα υπό αμφισβήτηση ο χαρακτηρισμός της εγκατάστασης ως «κινητής μονάδας αφαλάτωσης».

Η επιστημονική αξιολόγηση, προστίθεται στην επιστολή «επιβεβαιώνει ότι το έργο, με δυναμικότητα 20 χιλιάδων κυβικών μέτρων ημερησίως και δυνατότητα επέκτασης έως 40 χιλιάδες κυβικά μέτρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινή ή εύκολα μεταφερόμενη εγκατάσταση. Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε έντονη διαφωνία με τον χαρακτηρισμό του έργου ως «κινητής μονάδας αφαλάτωσης» αναφέρεται.

Παρά το γεγονός, σημειώνεται πως «οι αρμόδιοι επέμεναν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπέμπουν σε έργο μεγάλης κλίμακας, με ουσιώδεις και δυνητικά μακροχρόνιες παρεμβάσεις στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή».

Στην επιστολή προς τον ΠτΔ αναφέρεται ακόμα ότι «περαιτέρω στην περιοχή υπάρχουν τεκμηριωμένα ευρήματα και ενδείξεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης του έργου. Η προώθηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας, με εκσκαφές, διάνοιξη ορύγματος και παρεμβάσεις στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες όχι μόνο για το φυσικό αλλά και για το πολιτιστικό περιβάλλον».

Η διάσταση αυτή, συνεχίζει η επιστολή «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα, αλλά ως ουσιώδης παράμετρος της συνολικής αξιολόγησης, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση μη αναστρέψιμων επιπτώσεων ή τετελεσμένων σε μια περιοχή με περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία».

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σημειώνει ακόμα ότι «η αντίθεση στο έργο δεν περιορίζεται μόνο στους κατοίκους της κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού έχει επίσης εκφράσει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά την αντίθεσή του στην προτεινόμενη εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης και η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνει ότι η αντίδραση απέναντι στο έργο είναι καθολική, οργανωμένη και θεσμικά εκφρασμένη».

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αναφέρεται επίσης πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού θεωρεί ότι «η παρούσα χωροθέτηση δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή» και ζητά «την άμεση παρέμβαση του ώστε να ακυρωθεί και να επανεξεταστεί ουσιαστικά η απόφαση για το έργο».

Ταυτόχρονα ζητούν όπως πραγματοποιηθεί συνάντηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «το συντομότερο δυνατό».



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Πηγή: ΚΥΠΕ