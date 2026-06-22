Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μηδενικές αυξήσεις ή αυξήσεις που δεν θα βελτιώσουν τους μισθούς των εργαζομένων οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται να επιβιώσουν, ανέφερε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, ενόψει της 24ωρης απεργίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που κήρυξαν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ για την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η προκηρυχθείσα απεργία αφορά στο σύνολο του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

«Η κύρια διαφορά μας είναι η ανανέωση της συλλογικής σύμβαση, στην οποία έχουμε αιτηθεί συλλογές αυξήσεις και άλλα ωφελήματα για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικού και αφορά τα έτη 2025, 2026 και 2027. Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από το 2025 και το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί στο να μας πει τι αποδέχεται και τι όχι από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί, δεν μας έχει δώσει καμία πρόταση μέχρι σήμερα ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια λογική διευθέτηση, η οποία θα βελτιώνει και τους μισθούς των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν να πάρουν αύξηση τα τελευταία 17 χρόνια», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν υποστεί και τις αποκοπές του μνημονίου, τη στέρηση προσαυξήσεων και άλλων ωφελημάτων, με κάποια από αυτά τα μέτρα να ισχύουν μέχρι σήμερα.

«Έχουμε ζητήσει, κατ’ επανάληψη, να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, και να μας πει τη θέση της όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μηδενικές αυξήσεις ή αυξήσεις που δεν θα βελτιώσουν τους μισθούς των εργαζομένων οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Έχουμε τρεις κλίμακες στο ωρομίσθιο που είναι όλες στο ύψος του κατώτατου μισθού, δεν μπορεί να εργαστεί κάποιος για σειρά ετών και ο μισθός του να παραμένει τόσο χαμηλός και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του σήμερα», εξήγησε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε ότι το μισθολόγιο του ωρομίσθιου προσωπικό τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2011, σε κάτω από €50 εκατομμύρια: «Θέλουμε να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούν οι αυξήσεις που θα δοθούν τώρα να δημιουργήσουν πρόβλημα στο κρατικό μισθολόγιο ή στα δημόσια οικονομικά, τη στιγμή που το κράτος έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 50% και έχει πλεονάσματα κάθε έτος».

«Θα πρέπει να δίνει και μισθούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν στον κάθε εργαζόμενο να επιβιώνει αξιοπρεπώς. Δεν συγκρίνονται οι μισθοί του ωρομίσθιου προσωπικού με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, είναι εντελώς διαφορετικοί οι όροι απασχόλησης και αυτό θέλουμε να το πούμε για να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν ψηλοί μισθοί στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό», προσέθεσε

Ερωτηθείς αν προβλέπονται περαιτέρω κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι σε περίπτωση που διαφανεί ότι η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται και δεν κατανοεί την δύσκολη οικονομική θέση των εργαζόμενων στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, τα μέτρα θα κλιμακωθούν.

«Υπάρχει μια βούληση για διεκδίκηση από όλους τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για επιβίωση, οποίες με την άνοδο των οικονομικών δυσκολεύουν την οικονομική κατάσταση του οποιοδήποτε εργαζόμενου», συμπλήρωσε.

Προσέθεσε ότι η απεργία θα διαρκέσει από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ θα γίνει συγκέντρωση των απεργών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Οικονομικών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ