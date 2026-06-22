Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) στο Κόλοσσι της επαρχίας Λεμεσού, όταν μίνι βαν τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφθασαν στο RoadReportCY από πολίτη που βρισκόταν στην περιοχή, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:36. Το όχημα είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Όπως θα δείτε και στο πιο κάτω βίντεο, από τη σκηνή καταγράφεται το μίνι βαν να καίγεται ολοσχερώς, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να επιχειρούν άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο RoadReportCY, το όχημα φέρεται να χρησιμοποιείτο για εργασίες ανακαίνισης και κατασκευών. Όπως αναφέρθηκε, στο εσωτερικό του ενδέχεται να υπήρχαν διάφορα υλικά και εξοπλισμός, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην ένταση της πυρκαγιάς.

«Άκουσα μερικές μικρές εκρήξεις πριν οι πυροσβέστες αρχίσουν να σβήνουν τις φλόγες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.







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