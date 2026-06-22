Απαντήσεις από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αναμένει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διερεύνηση ζητήματος που αφορά τη διαχείριση καταγγελίας ανήλικης για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, η κ. Περικλέους ανέφερε ότι το Γραφείο της ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω του δικηγόρου της οικογένειας και προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Όπως εξήγησε, κατά την αρχική διαχείριση της καταγγελίας ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο που αφορά περιστατικά έμφυλης βίας, με αποτέλεσμα να ληφθεί γραπτή κατάθεση από την παραπονούμενη σε αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, σημείωσε ότι, δεδομένου πως επρόκειτο για ανήλικο πρόσωπο, η υπόθεση θα έπρεπε να είχε τύχει χειρισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ευάλωτων προσώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Γραφείο της από την Αστυνομία, η υπόθεση στη συνέχεια παραπέμφθηκε κανονικά στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης και αξιολόγησης.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι το Γραφείο της επιδιώκει να διαπιστώσει κατά πόσο υπήρξαν διαδικαστικά κενά ή αδυναμίες που οδήγησαν στην αρχική διαχείριση της υπόθεσης εκτός του εξειδικευμένου πλαισίου που προβλέπεται για τα παιδιά. Για τον σκοπό αυτό έχουν ζητηθεί και οι θέσεις του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Όπως είπε, έχει λάβει διαβεβαίωση από τον αρμόδιο Υφυπουργό ότι οι σχετικές απαντήσεις αναμένονται εντός της ημέρας, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των δεδομένων και να διατυπωθούν, όπου χρειάζεται, σχετικές συστάσεις.

Η κ. Περικλέους τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ότι κανένα παιδί που βιώνει τέτοιες τραυματικές εμπειρίες δεν μένει χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη.

«Η στήριξη δεν περιορίζεται στη στιγμή της κρίσης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά-θύματα χρειάζονται μακροχρόνια, επαγγελματική και ουσιαστική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν το τραύμα τους και να επανέλθουν ομαλά στην καθημερινότητά τους.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η Πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί την πορεία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνει τη φροντίδα και τη βοήθεια που χρειάζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.