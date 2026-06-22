Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή και θα προβαίνουν στις αναγκαίες τροχαίες και άλλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την αναγκαία κατανόηση, να ακολουθεί τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιεί, όπου απαιτείται, εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ΑΚΕΛ και Volt απεύθυναν κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε κινητοποίηση, στις 18:30, έξω από τη νομική Υπηρεσία Λευκωσίας για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση «Κράτος Μαφίας».

Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα του πορίσματος αναδεικνύουν φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής που σύμφωνα με τους ίδιους, σημάδεψαν την περίοδο διακυβέρνησης του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

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