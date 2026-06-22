Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που λήφθηκαν από τη EUROPOL, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προχώρησαν στη σύλληψη 35χρονου.

Χθες το πρωί μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων και του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος Λεμεσού, διενήργησαν έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία του 35χρονου στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο φορητές μονάδες αποθήκευσης και ένα tablet.

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και σήμερα παρουσιάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του τεσσάρων ημερών.

Ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.