Τον εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου πραγματοποίησε το Υπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) Κύπρου, σε συνάντηση που φιλοξενήθηκε σε ιδιωτική οικία στη Σωτήρα Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΣΕΕ Κύπρου, στην εκδήλωση συμμετείχαν θρησκευτές και φίλοι του οργανισμού από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίοι συνεόρτασαν την κορυφαία στιγμή του ετήσιου ηλιακού κύκλου.

Όπως αναφέρεται, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα φιλοξενίας, συναδελφικότητας και πνευματικής αναζήτησης, με τους συμμετέχοντες να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο Θερινό Ηλιοστάσιο, το οποίο κατείχε σημαντική θέση στην αρχαία ελληνική παράδοση και κοσμοαντίληψη.

Το ΥΣΕΕ Κύπρου εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση της συνάξεως.



