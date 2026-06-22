Τα αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Ηρώων του Μαρί» στη Σωτήρα τέλεσαν χθες Κυριακή ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου.

Το μνημείο ανεγέρθηκε στο Πάρκο Πεσόντων Μαρί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρας, από τον Δήμο Αγίας Νάπας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Άρωμα Αγίας Νάπας – Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής» και όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Ζαννέττου «εντάσσει τη θυσία των 13 ηρώων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος κατά την έκρηξη στη Ναυτική Βάση 'Ευάγγελος Φλωράκης στις 11 Ιουλίου 2011, στον δημόσιο χώρο, στη συλλογική συνείδηση και στη διαρκή ιστορική μνήμη του τόπου μας».

Ο κ. Ζαννέττου πρόσθεσε ότι «το μνημείο αποτελεί πράξη θεσμικής ευθύνης, συλλογικής αυτογνωσίας και ηθικής συνέπειας απέναντι σε ανθρώπους που προσέφεραν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ανθρώπους που υπηρέτησαν την πατρίδα, την ασφάλεια, την ειρήνη και το δημόσιο συμφέρον με αυταπάρνηση, γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Η 11η Ιουλίου 2011 παραμένει χαραγμένη στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ημέρα πένθους, μνήμης και περισυλλογής και μια μέρα που αναδεικνύει το βαρύ τίμημα του καθήκοντος και την ιερή υποχρέωση της Πολιτείας, της κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τιμούν με συνέπεια όσους υπηρέτησαν με πίστη και θυσία».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Ζαννέττου είπε πως «το «Μνημείο Ηρώων του Μαρί – 11 Ιουλίου 2011» αποτελεί τόπο τιμής, σιωπής, περισυλλογής και εθνικής παιδείας. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Σωτήρα, για τον Δήμο Αγίας Νάπας και για ολόκληρη την Κύπρο», επεσήμανε.

Ο κ. Ζαννέττου απηύθυνε εκ μέρους του Δήμου Αγίας Νάπας τον βαθύτερο σεβασμό, την ειλικρινή συμπαράσταση και την αδιάλειπτη στήριξή μας προς τις οικογένειες των ηρώων» και πρόσθεσε «ο δικός τους πόνος αποτελεί μέρος της συλλογικής μας ευθύνης και η αξιοπρέπεια τους αποτελεί παράδειγμα ήθους για όλους μας».

Όπως είπε ο Δήμαρχος «ο Δήμος Αγίας Νάπας και ο Σύνδεσμος «Άρωμα Αγίας Νάπας – Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής», στέκεται δίπλα στις οικογένειες των ηρώων με σεβασμό, με ευαισθησία και με σταθερή πρόθεση να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων τους. Η δημιουργία αυτού του μνημείου στη Σωτήρα εκφράζει ακριβώς αυτή τη βούληση, να υπάρχει ένας μόνιμος και ιερός χώρος αναφοράς, όπου η κοινωνία θα επιστρέφει κάθε χρόνο, κάθε στιγμή, για να αποδίδει τιμή, να αντλεί διδάγματα και να ανανεώνει το χρέος της μνήμης», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «η Σωτήρα, ως αναπόσπαστο μέρος του νέου Δήμου Αγίας Νάπας, αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη διαφύλαξη αυτής της μνήμης. Το Πάρκο Πεσόντων Μαρί γίνεται χώρος ιστορικής συνέχειας, κοινωνικής ευαισθησίας και εθνικής αξιοπρέπειας, χώρος όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση συναντά την ιστορία και όπου η μνήμη μετατρέπεται σε δημόσια ευθύνη».

Ταυτόχρονα εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος τέλεσε τα αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Ηρώων του Μαρί», καθώς «συνδέεται άμεσα με την οικογενειακή απώλεια που άφησε πίσω της η τραγωδία του Μαρί. Η παρουσία του στην τελετή προσδίδει πρόσθετο ιστορικό και ηθικό κύρος, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η Πολιτεία στη διατήρηση της μνήμης και στην απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους 13 ήρωες», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας.

Εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς τον Χριστάκη Πίττα, Πρόεδρο του Συνδέσμου «Άρωμα Αγίας Νάπας – Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής», «για την πρωτοβουλία, την επιμονή και την έμπρακτη συμβολή του στη δημιουργία του Μνημείου» και σημείωσε πως «η μεγαλύτερη τιμή προς τους ήρωες βρίσκεται στη συνέχεια της μνήμης τους, στην παιδεία που μεταδίδουμε στα παιδιά μας, στον σεβασμό προς τις οικογένειές τους και στην συλλογική απόφαση να κρατούμε άσβεστη την ιστορική αλήθεια και να μετατρέπουμε τη θυσία σε οδηγό ευθύνης».

Πηγή: ΚΥΠΕ