Την επέκταση του θεσμού των θερινών σχολείων σε περισσότερες περιοχές, καθώς και την αναβάθμιση τους ανακοίνωσε την Κυριακή 21 Ιουνίου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε, από σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 64 γενικά σχολεία θα ανοίξουν για 8.700 παιδιά και 7 ειδικά θερινά σχολεία θα φιλοξενήσουν 500 παιδιά. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, η Υπουργός σημείωσε ότι «ως κυβέρνηση έχουμε θέση τη στήριξη των παιδιών και της οικογένειας ως μια σταθερή επιλογή ευθύνης.Το θερινό σχολείο είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζει τα παιδιά και παρέχει ένα ασφαλές, δημιουργικό και ποιοτικό περιβάλλον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους γονείς και απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, «Αυτή είναι η αντίληψή μας για τη σύγχρονη παιδεία. Μια παιδεία που δεν περιορίζεται στον γνωσιοκεντρικό της χαρακτήρα, μια παιδεία με ισχυρό κοινωνικό ρόλο που αναπτύσσει δεξιότητες και δυνατότητες, μια παιδεία που παραμένει ενεργή και προσβάσιμη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου»,

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει και να διευρύνει θεσμούς και δομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος για μια καλύτερη Κύπρο, με περισσότερες ευκαιρίες, ισχυρότερη κοινωνική συνοχή και υψηλότερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες.