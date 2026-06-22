Σε νέα φάση εισέρχονται οι πολιτικές αντιδράσεις για το πόρισμα της Αρχής κατά της διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση «Κράτος Μαφία», με τα κόμματα του ΑΚΕΛ και του Volt να απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε κινητοποίηση, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 18:30, έξω από τη νομική Υπηρεσία Λευκωσίας.

Αίτημα για ανεξάρτητη διερεύνηση

Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα του πορίσματος αναδεικνύουν φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής που σύμφωνα με τους ίδιους, σημάδεψαν την περίοδο διακυβέρνησης του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Παράλληλα, ζητούν την απομάκρυνση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, θεωρώντας ότι μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη και αμερόληπτη ποινική διεύρυνση, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν,.

Σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η υποβάθμιση ή η συγκάλυψη των ευρημάτων. Όπως αναφέρει, βασική απαίτηση των πολιτών είναι η λειτουργία ενός πραγματικού κράτους δικαίου και όχι ενός συστήματος που ευνοεί τη διαπλοκή και την ατιμωρησία.

Παραδίδεται το πόρισμα

Εντός της ημέρας το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναμένεται να παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία και στον Έφορο Φορολογίας για τις περαιτέρω διαδικασίες και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Αύριο η απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη

Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα παρουσιάσει δημόσια τις θέσεις του αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση.