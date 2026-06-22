Στη σύλληψη δεκαπέντε προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν σε οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Εξάλλου, έγιναν 341 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 125 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως, μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, διάρρηξη και κλοπή καθώς και τροχαία αδικήματα.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 538 οχήματα και ελέγχθηκαν 713 οδηγοί και επιβάτες.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν επίσης 341 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 125 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά διενεργήθηκαν 110 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί.

Διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι ναρκοτέστ με μία θετική ένδεαιξη.

Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ