Πυρκαγιά μεταξύ Αλαμινού και Κοφίνου κατέσβησε το Σάββατο η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στον χώρο για επιτήρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ την Κυριακή, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής αναφέρει ότι στις 14:45 χθες, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε 6 εκτάρια από αποκάλαμα, άγρια βλάστηση και αρκετές διάσπαρτες πάλες σανού μεταξύ των Κοινοτήτων Αλαμινού - Κοφίνου Επαρχίας Λάρνακας.

«Λόγω των πολλών παλών σανού, υπήρχε κίνδυνος αναζωπυρώσεων και στο επεισόδιο παράμειναν δυνάμεις για επιτήρηση κατά την διάρκεια της νύχτας», προσθέτει.

Συνολικά στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν από την Πυροσβεστική 4 στελεχωμένα Πυροσβεστικά Οχήματα, από το Τμήμα Δασών 3 Πυροσβεστικά οχήματα και 1 καδενοφόρο από την Υπηρεσία Θήρας 1 όχημα καθώς και 7 γεωργικοί ελκυστήρες και 2 ιδιωτικοί εκσκαφείς.

Η πυρκαγιά, αναφέρει ο κ. Κεττής, «ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου».

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 34 περιστατικά, 18 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα ανταποκρίθηκε σε 248 περιστατικά. Από αυτά 79 αφορούσαν αστικές πυρκαγιές, 40 πυρκαγιές υπαίθρου, 28 διασώσεις, 2 τροχαίες συγκρούσεις, 83 εξυπηρετήσεις πολιτών και 16 ψευδείς κλήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 34 περιστατικά, 18 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.Επιπρόσθετα σας αναρτούμε την Εβδομαδιαία δραστηριότητα μας αριθμητικά, συνολικά και ανά ομάδα περιστατικών.

Στις 14:45 χθες , ανταπόκριση για… pic.twitter.com/emvObYyoKA — Andreas Kettis (@akettis) June 21, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ