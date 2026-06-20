Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα όρια του Δήμου Πέγειας, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 16:35 και χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:50.

Από τη φωτιά κάηκε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ