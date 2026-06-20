Λόγω εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 21/06/2026 στην κοινότητα Γουρρίου, από τις 9 π.μ. μέχρι και τις 9 μ.μ., θα κλείσει για την τροχαία κίνηση τμήμα της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για την τροχαία κίνηση από τη συμβολή με την οδό Γρίβα Διγενή, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αδελφών Χριστοφή & Π. Χαραλάμπους.

Για μετακινήσεις προς και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά, οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τους δρόμους Κλήρου-Φικάρδου-Μαχαιρά, ή τον δρόμο Καπέδων-Μαχαιρά.