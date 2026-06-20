Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον 35χρονου και 31χρονης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την υπόθεση της μεγάλης ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών που κατασχέθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52 συσκευασίες, που περιείχαν αποξηραμένα στελέχη παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver Somniferum), συνολικού μεικτού βάρους πέραν των 10 κιλών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης τους, αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση.



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Πηγή: ΚΥΠΕ