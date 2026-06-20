Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου μοτοσικλετιστή Δημήτρη Βασιλείου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, πριν την έξοδο Αγίου Συλά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 03:00, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου που οδηγούσε 57χρονος. Από τη σύγκρουση ο 29χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για αρκετή ώρα, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου λόγω του συμβάντος.

Σε ανάρτησή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων Απόλλων 1982 αποχαιρέτησε τον Δημήτρη, δημοσιεύοντας φωτογραφία του και γράφοντας: «Καλό ταξίδι αδερφέ Δημήτρη… Κάποια μέρα θα ξαναβρεθούμε εκεί πάνω με όλα τα αλάνια στη Θύρα Ένα του Παραδείσου».







Η ανάρτηση του Απόλλωνα Λεμεσού για τον άδικο χαμό του Δημήτρη:









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