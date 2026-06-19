Μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών έκαναν πρόσφατα την εμφάνισή τους σε παραλίες της Πάφου, εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία καταγράφεται αύξηση στην τουριστική κίνηση. Με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέλαβε πρωτοβουλία για σύγκληση έκτακτης σύσκεψης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το φαινόμενο έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στις ακτές της πόλης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και σε παραλίες άλλων Δήμων.

Τα πλαστικά υλικά, των οποίων η προέλευση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, προκαλούν σημαντική όχληση στους λουόμενους και εγείρουν προβληματισμούς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 12:00 μ.μ., έπειτα από πρωτοβουλία του Δημαρχεύοντος Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των υπόλοιπων Δήμων της επαρχίας Πάφου.

Στόχος, αναφέρεται, είναι η διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου, η λήψη άμεσων μέτρων και η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και να περιοριστούν οι επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τουριστική εικόνα της περιοχής.



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Πηγή: ΚΥΠΕ