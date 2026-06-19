Τελέστηκε την Παρασκευή το ετήσιο μνημόσυνο των δασοπυροσβεστών Ανδρέα Σοφοκλέους και Μάριου Αριστοτέλους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη Σολέας, στις 20 Ιουνίου 2016.

Σε ανακοίνωση Τύπου του Τμήματος Δασών αναφέρεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συγγενείς των εκλιπόντων, λειτουργοί και προσωπικό του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων και άλλων φορέων.

Ο Πρώτος Συντηρητής Δασών Κώστας Παπαγεωργίου, εκπροσωπώντας τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, σε επιμνημόσυνο λόγο αναφέρθηκε στη θυσία, τη γενναιότητα και την αυταπάρνηση των δύο δασοπυροσβεστών, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά τους αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα καθήκοντος και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η απώλειά τους υπενθυμίζει το υψηλό επίπεδο ευθύνης και τον κίνδυνο που συνοδεύει το έργο της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης, ενώ επεσήμανε ότι το Τμήμα Δασών παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του για προστασία των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Εξέφρασε επίσης τη διαχρονική στήριξη του Τμήματος προς τις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας ότι η μνήμη των εκλιπόντων θα παραμένει ζωντανή και τιμημένη.

Στο τέλος της τελετής πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.







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Πηγή: ΚΥΠΕ