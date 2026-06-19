Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ανακοινώνει την άφιξη στο Δημαρχείο του πιστού αντιγράφου της κεφαλής της Αφροδίτης της Λεύκολλας, ενός από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής.

Η συμβολική αυτή επιστροφή στον τόπο όπου ανακαλύφθηκε το σπουδαίο αυτό εύρημα αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της αρχαίας Λεύκολλας.

Το αντίγραφο κατασκευάστηκε από το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου, έπειτα από πολύμηνες ενέργειες και καθοριστικές επαφές του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας με τα δύο κορυφαία ιδρύματα, με στόχο την πιστή απόδοση του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού ευρήματος.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου για τη δωρεάν παραχώρηση του αντιγράφου, γεγονός που επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας που αναπτύσσονται με διεθνή πνευματικά ιδρύματα και συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

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