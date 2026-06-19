Κοινή κινητοποίηση έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία διοργανώνουν το ΑΚΕΛ και το Volt Κύπρου τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 18:30, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία».

Σε ανακοίνωσή τους, οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί αναφέρουν ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει, όπως υποστηρίζουν, «όσα για χρόνια η κοινωνία βιώνει από το σύστημα εξουσίας Αναστασιάδη», κάνοντας λόγο για εκτεταμένη διαπλοκή, σκάνδαλα και πρακτικές συγκάλυψης της διαφθοράς.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και πρόσωπα του περιβάλλοντός του, είναι ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ υποστηρίζουν ότι συνδέονται με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, επηρεασμού θεσμών και λειτουργίας ενός «κλειστού συστήματος συμφερόντων», το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεχίζεται και επί της διακυβέρνησης του Προέδρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΑΚΕΛ και Volt τονίζουν ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να συνεχιστεί και υπογραμμίζουν πως αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας να διεξαχθεί ανεξάρτητη και αδιάβλητη έρευνα για όσα καταγράφονται στο πόρισμα, με στόχο – όπως αναφέρουν – την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της νομιμότητας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι διοργανωτές προβάλλουν τέσσερα βασικά αιτήματα:

Την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργος Σαββίδης και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββας Αγγελίδης.

Την ανεξάρτητη διερεύνηση των αδικημάτων που καταγράφονται στο πόρισμα.

Την προσαγωγή των υπόπτων ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς και τη λογοδοσία και τιμωρία όσων κριθούν ένοχοι.

Την αποκατάσταση των θεσμών και την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Κύπρο.

Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία το απόγευμα της Δευτέρας.