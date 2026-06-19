Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδές μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 23 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας, από υπάλληλο εταιρείας στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις 5 Μαΐου, η εταιρεία έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τροποποιημένο τιμολόγιο από πρόσωπο που παρίστανε συγκεκριμένο προμηθευτή και αφορούσε την εξόφληση του. Ως αποτέλεσμα η εταιρεία προχώρησε στην πληρωμή του τιμολογίου με τραπεζικό έμβασμα σε συγκεκριμένο λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα.

Στις 24 Μαΐου, μετά από συνομιλία που υπήρξε με τον προμηθευτή για εκκρεμή τιμολόγιο, διαπιστώθηκε ότι, το ηλεκτρονικό μήνυμα στις 5 Μαΐου αποστάληκε από δράστες απάτης.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού οι πολίτες προχωρήσουν στην εξόφληση τιμολογίων, να προχωρούν πάντοτε σε επαλήθευση των μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε αυθεντικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.