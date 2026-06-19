Μετά την επιτυχημένη πρώτη συνάντηση στο καφενείο, το EUNITY σας προσκαλεί στο δεύτερο «Τραπέζωμα», μια ξεχωριστή βραδιά διαλόγου, συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών, που αυτή τη φορά μεταφέρεται έξω από το αστικό κέντρο και ταξιδεύει στα Λύμπια.

Το «Τραπέζωμα», μια πρωτοβουλία που επιμελείται το ABR, δημιουργεί έναν φιλόξενο χώρο όπου οι συζητήσεις γεννιούνται φυσικά γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Χωρίς επίσημες ομιλίες και αυστηρά πλαίσια, άνθρωποι διαφορετικών εμπειριών και διαδρομών συναντιούνται για να μοιραστούν σκέψεις, να ακούσουν ο ένας τον άλλο και να εξερευνήσουν ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την καθημερινότητά μας.

Η θεματική της δεύτερης συνάντησης επικεντρώνεται στην αποκέντρωση και στη σχέση πόλης και υπαίθρου. Τι σημαίνει να μετακινείται η συζήτηση πέρα από το κέντρο; Πώς βιώνεται η ζωή στις κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου; Ποιες γνώσεις, εμπειρίες και αξίες μπορούν να αναδείξουν οι τόποι εκτός πόλης και τι μπορεί να διδαχθεί το αστικό περιβάλλον από αυτούς;

Μέσα από μια ανοιχτή και συμμετοχική συζήτηση, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τους τόπους όπου ζούμε, τις κοινότητες που διαμορφώνουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνυπάρχουμε και να προχωρούμε μαζί.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γουάιν μπαρ «Κασκαντέρ» στα Λύμπια, ενώ το φαγητό της βραδιάς θα επιμεληθεί το «Πατρικόν».

Το EUNITY καλεί το κοινό να γίνει μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας, να συμμετάσχει στον διάλογο, να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να συμβάλει σε μια ουσιαστική συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των κοινοτήτων μας.

Χώρος: Κασκαντέρ

Γαστρονομική επιμέλεια: Το Πατρικόν

Επιμέλεια: ABR

Πληροφορίες Εκδήλωσης

📍 Κασκαντέρ, Λύμπια

📅 Κυριακή, 21 Ιούνη

🕓 Αρχίζουμε στις 18:30

🔗 Κρατήσεις: https://trapezomakaskanter.netlify.app

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η συμμετοχή γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης κράτησης

Το “EUnity20” είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM.