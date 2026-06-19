Ικανοποιημένη είναι η τοπική Αρχή από τις εργασίες που συνεχίζονται για ολοκλήρωση της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου, μετά τον τερματισμό του συμβολαίου με τον προηγούμενο εργολάβο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιοπετρίου Μάρκος Κουμή.

Ο κ. Κουμή ανέφερε ότι «το έργο ανάπλασης του Ποταμού Λιοπετρίου ξεκίνησε το 2020 και έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023, ωστόσο παρά τις πολλαπλές παρατάσεις που δόθηκαν στον εργολάβο αυτό δεν ολοκληρώθηκε».

«Μετά από αρκετές πιέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους της περιοχής, έγινε κατορθωτό το Νοέμβριο του 2024 το Υπουργείο Εσωτερικών να τερματίσει το συμβόλαιο του εργολάβου αλλά και του μηχανικού του έργου», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε «βγήκαμε σε προσφορές τμηματικά για τα διάφορα στάδια του έργου προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί».

Αρχικά, είπε, «ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025 το οδικό δίκτυο, με τον εργολάβο να τηρεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, προκαλώντας ευφορία τόσο των ψαράδων όσο και των επισκεπτών οι οποίοι αναγκάζονταν να περάσουν μέσα από το δάσος για να μεταβούν στον ποταμό και τα εστιατόρια».

Αναφερόμενος στο κόστος του οδικού δικτύου, ο κ. Κουμή είπε πως «αυτό ανήλθε στο μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ +ΦΠΑ».

Ακολούθως συνέχισε ο Αντιδήμαρχος «βγήκαμε σε προσφορές για τα κρηπιδώματα για τα οποία υπήρχαν δύο προσφορές, ωστόσο ο ένας ενδιαφερόμενος υπέβαλε ένσταση με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα».

«Τελικά οι εργασίες ξεκίνησαν με τον επιτυχόντα προσφοροδότη και αναμένεται ότι τα κρηπιδώματα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, επιλύοντας έτσι το δεύτερο πρόβλημα των ψαράδων, να έχουν δηλαδή χώρο για να δέσουν τις βάρκες τους», σημείωσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουμή «με την ολοκλήρωση των κρηπιδωμάτων θα επιστρέψουν στον ποταμό Λιοπετρίου οι ψαράδες που αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στη Ξυλοφάγου και στην Αγία Νάπα».

Συγκεκριμένα, είπε, «θα επιστρέψουν 27 επαγγελματίες ψαράδες και σ’ αυτούς έχουν προστεθεί άλλοι τρεις, ενώ τα κρηπιδώματα θα χρησιμοποιούνται και από ερασιτέχνες ψαράδες», προσθέτοντας ότι «στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα επιτρέπεται να αγκυροβολούν σκάφη αναψυχής».

Κληθείς να αναφέρει το κόστος των κρηπιδωμάτων, ο κ. Κουμή απάντησε πως «σίγουρα θα είναι περισσότερο από του αρχικού εργολάβου που είχε κοστολογηθεί γύρω στο ενάμιση εκατομμύριο ευρώ».

«Υπολογίζεται ότι τα κρηπιδώματα θα κοστίσουν άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο το θετικό είναι ότι βλέπουμε πως το έργο προχωρά και θα ολοκληρωθεί», είπε.

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Κουμή απάντησε πως «το έργο θα ολοκληρωθεί με την αποπεράτωση των κτιρίων, δηλαδή θα κατασκευαστούν περίπτερο εισόδου, στέγαστρο για ποδήλατα, Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλιείας και Διαλογής Ψαριών, χώροι στάθμευσης, πεζογέφυρα, αποθήκες ξηράς, πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος από και προς τα κρηπιδώματα και τοπιοτέχνηση».

Κληθείς να αναφέρει ποιο είναι το επόμενο στάδιο για το έργο, ο Αντιδήμαρχος είπε πως «αυτές τις μέρες ο εργολάβος θα βγει σε προσφορές για το καρνάγιο, δηλαδή το χώρο όπου οι ψαράδες θα βγάζουν τις βάρκες τους από τον ποταμό και να τις επιδιορθώνουν».

«Οι ψαράδες ζήτησαν επίσης όπως δίπλα από το καρνάγιο δημιουργηθεί μια αποθήκη για να τοποθετούν τα δίκτυα τους, κάτι που φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί από τον εργολάβο», ανέφερε.

Σίγουρα, εξήγησε «θα πάρει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί το έργο αλλά τουλάχιστον από τον καιρό που άλλαξε ο εργολάβος η ανάπλαση του ποταμού Λιοπετρίου έχει πάρει τον σωστό δρόμο και προχωρά».

«Ως τοπική Αρχή είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν μεταξύ άλλων η Κοινότητα, ο εργοδότης και ο εργολάβος, πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις ενώ μεταβαίνει στον ποταμό και διενεργεί ελέγχους» είπε και πρόσθεσε πως «η εταιρεία διορθώνει παλιά λάθη του προηγούμενου εργολάβου και προχωρά».

Όσον αφορά τα δύο εστιατόρια που λειτουργούσαν στον ποταμό Λιοπετρίου πριν την έναρξη των εργασιών, ο Αντιδήμαρχος είπε πως «το ένα λειτουργεί κανονικά, ωστόσο το δεύτερο είναι κλειστό από το 2020 και ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί μπροστά του γίνονται εργασίες και είναι σαν εργοτάξιο».

«Το συγκεκριμένο εστιατόριο έλαβε αποζημίωση από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ωστόσο θα πρέπει ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να λάβει αποζημίωση και για το 2026 αφού σίγουρα θα χάσει και τη φετινή χρονιά» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ