Η Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών «Ισότητα», Άντρη Ματθαίου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των λειτουργών μετά το νέο σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις τους για ενίσχυση της ασφάλειας παραμένουν εδώ και χρόνια χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η κ. Ματθαίου περιέγραψε το περιστατικό, αναφέροντας ότι «χθες ήρθε ένας κύριος με σιδερένιο λοστό, δεν πήγε στο γραφείο, έσπασε τα αυτοκίνητα των συναδέλφων». Όπως σημείωσε, από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς «δεν είχαμε τραυματισμό ούτε του ιδίου ούτε πολιτών», ενώ υπέδειξε πως κανείς δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν ο δράστης εισερχόταν στα γραφεία. «Ή να μπαίνει μέσα στο γραφείο που πάλι υπήρχαν πολίτες, παιδιά ή εργαζόμενοι, να είχαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επανέλαβε ότι οι λειτουργοί ζητούν εδώ και χρόνια αυξημένα μέτρα προστασίας. «Εμείς λέμε και ξαναλέμε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ασφάλεια. Γενικά πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια των λειτουργών κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει τόσα χρόνια, προφανώς δεν εισακούμαστε», είπε.

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Η κ. Ματθαίου υπενθύμισε ότι μετά την απεργία του Σεπτεμβρίου είχαν δοθεί δεσμεύσεις από την τότε Υπουργό για αλλαγές στις διαδικασίες και συζητήσεις με την Αστυνομία, ωστόσο, όπως ανέφερε, «άλλαξε ο Υπουργός, το θέμα δεν ξανασυζητήθηκε, δεν προχώρησε τίποτε». Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι έχουν κουραστεί από τις υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα. «Δεν αισθανόμαστε διασφαλισμένοι σήμερα, ούτε καθησυχασμένοι, γιατί έχουμε χορτάσει από λόγια. Θέλουμε πράξεις για να πιστούμε ότι εννοούν αυτά που λένε».

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, τα περιστατικά ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο σοβαρά. «Προειδοποιώ ότι θα έχουμε θύματα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι απειλές και οι επιθετικές συμπεριφορές αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. «Στην εργασία μας είναι καθημερινό φαινόμενο να φωνάζουν, να απειλούν. Δεν βγαίνουν όλα τα περιστατικά στη δημοσιότητα. Όμως αυτή είναι η δική μας καθημερινότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί εκτός γραφείου. Όπως είπε, οι επισκέψεις σε σπίτια πραγματοποιούνται συχνά από έναν μόνο λειτουργό, με ιδιωτικό όχημα. «Βγαίνουμε έξω μόνοι μας και πηγαίνει ένας-ένας σε σπίτια. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εγγυηθούν την ασφάλειά μας. Με δικά μας αυτοκίνητα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφαλείας στα κατά τόπους γραφεία, η Πρόεδρος της «Ισότητας» υποστήριξε ότι η εικόνα παραμένει προβληματική. «Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Εκεί που υπάρχουν δεν λειτουργούν», είπε, δίνοντας ως παράδειγμα εξωτερική κάμερα που ήταν κατεστραμμένη και δεν κατέγραφε το περιστατικό.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το πάγιο αίτημα των λειτουργών είναι η φυσική παρουσία αστυνομικών στα κτίρια και όχι απλώς η δυνατότητα κλήσης της Αστυνομίας μετά από ένα συμβάν. «Το θέμα που λέμε συνέχεια με την Αστυνομία είναι ότι τους θέλουμε στο κτίριο. Όχι να τους πιάσουμε τηλέφωνο για να έρθουν. Μέσα σε 10-15 λεπτά μπορεί να τους πάρει να έρθουν. Όταν ο άλλος έρχεται, παράδειγμα, με ένα μαχαίρι, τι να προλάβουν να κάνουν; Να έχουμε το θύμα πριν να έρθει η Αστυνομία;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στον άνδρα που φέρεται να προκάλεσε τις ζημιές στα οχήματα των λειτουργών στους Αγίους Αναργύρους, η κ. Ματθαίου ανέφερε ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις υπηρεσίες. «Είναι τακτικός πελάτης, με έντονη παραβατική συμπεριφορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε σοβαρό επεισόδιο με τον ίδιο», είπε, προσθέτοντας ότι σε προηγούμενο περιστατικό είχε τραυματιστεί λειτουργός.

Όπως εξήγησε, η ένταση προκλήθηκε επειδή ο συγκεκριμένος πολίτης ζητούσε από τους λειτουργούς να του εξασφαλίσουν κατοικία. «Ζητούσε επιτακτικά να του βρουν οι λειτουργοί σπίτι, να κοιτάζουν αγγελίες, να μιλούν με ιδιοκτήτες. Δεν είναι η δουλειά των λειτουργών κοινωνικών υπηρεσιών να κάνουν τους κτηματομεσίτες», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της «Ισότητας» ξεκαθάρισε ότι οι ΥΚΕ δεν διαθέτουν κατοικίες ούτε έχουν αρμοδιότητα εξεύρεσης στέγης για τους πολίτες. Όπως είπε, η συνδρομή των υπηρεσιών περιορίζεται, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία, στην οικονομική στήριξη για την καταβολή εγγύησης και πρώτου ενοικίου, όταν έχει ήδη εξευρεθεί κατοικία.

«Έχει ο κόσμος τη λανθασμένη εντύπωση ότι έχουμε σπίτια εμείς ως υπηρεσία και μπορούμε να τους τα δώσουμε», κατέληξε η κ. Ματθαίου, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων πρώτης γραμμής.