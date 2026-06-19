Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ξενοδοχειακό τομέα και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η περιοχή του Τροόδους εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας, τα οποία αποτελούν βασικό εμπόδιο για την περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει το Travel and Tour World, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Τροόδους, Νίκος Ματθαίου, αναφέρει ότι η απουσία αποτελεσματικών συγκοινωνιακών συνδέσεων μεταξύ των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και της ορεινής περιοχής δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των ξένων επισκεπτών. Σήμερα δεν λειτουργούν απευθείας λεωφορειακές γραμμές προς το Τρόοδος, γεγονός που αυξάνει τόσο την ταλαιπωρία όσο και το κόστος μετακίνησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος μεταφοράς από τα αεροδρόμια προς τα ορεινά χωριά ξεπερνά ακόμη και την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου, γεγονός που αποθαρρύνει ιδιαίτερα τους ανεξάρτητους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες με περιορισμένο προϋπολογισμό. Η ΕΤΑΠ Τροόδους έχει ήδη καταθέσει πρόταση προς το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν και οι σχετικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η προτεινόμενη λύση προβλέπει την παροχή επιδοτούμενων μεταφορών μέσω του δικτύου αγροτικών ταξί. Μέσω αυτού του συστήματος, μέρος του κόστους μετακίνησης από τα αεροδρόμια προς το Τρόοδος θα καλύπτεται οικονομικά, καθιστώντας την περιοχή πιο προσιτή στους τουρίστες.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσφέροντας νέες ευκαιρίες εισοδήματος σε οδηγούς και μικρές επιχειρήσεις μεταφορών που δραστηριοποιούνται στις ορεινές και αγροτικές περιοχές.Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτική συνεργασία με υπηρεσία κοινόχρηστων οχημάτων ανά ώρα, με σταθμό που λειτουργεί στις Πλάτρες.Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεωρείται ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος μεταφορών στην περιοχή.

Ωστόσο, παρά τη συνεχή αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και την επέκταση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, η έλλειψη αποτελεσματικών συγκοινωνιών εξακολουθεί να περιορίζει την ανταγωνιστικότητα του Τροόδους ως ορεινού τουριστικού προορισμού.

Οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αεροδρόμια θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, οι συγκοινωνιακές αδυναμίες αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Πληροφορίες: TTW