Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα των υποχρεώσεων της Πολιτείας απέναντι σε παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, μετά από πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία ακύρωσε προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για μη παραχώρηση σχολικού συνοδού σε μαθητή με ειδικές ανάγκες.

Η υπόθεση αναδείχθηκε μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης της βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία και τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης. Στην απάντησή της, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι το υπουργείο έχει ήδη μελετήσει το περιεχόμενο της απόφασης και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όπως σημειώνεται, η απόφαση εγείρει ζητήματα σχετικά με το εύρος των υποχρεώσεων που ενδέχεται να απορρέουν για τη Δημοκρατία όταν πρόκειται για μαθητές με αναπηρία οι οποίοι φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι το θέμα εξετάζεται περαιτέρω σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με στόχο την αξιολόγηση των νομικών, διοικητικών, πρακτικών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων στο υφιστάμενο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομικής αξιολόγησης, το υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες, χωρίς να προδικάζει τυχόν αλλαγές ως προς την έκταση των υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη δικαστική απόφαση.

Το θέμα είχε απασχολήσει και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όπου είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για περιπτώσεις άρνησης παραχώρησης συνοδού, ακόμη και όταν οι γονείς ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το σχετικό κόστος. Από πλευράς υπουργείου είχε τότε επισημανθεί ότι πρόκειται για ζητήματα που εμπίπτουν στους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδιωτικών σχολείων.

Παρέμβαση είχε πραγματοποιήσει και η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Λοττίδου, η οποία είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διασφάλισης εύλογων προσαρμογών και στην ιδιωτική εκπαίδευση.Με τη νέα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το ζήτημα αποκτά πλέον νέα διάσταση, καθώς η Πολιτεία καλείται να επανεξετάσει τα όρια των ευθυνών και των υποχρεώσεών της απέναντι στους μαθητές με αναπηρίες που επιλέγουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία.