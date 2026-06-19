Μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες στην επαρχία Αμμοχώστου, 21χρονο για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «χθες γύρω στις 6μ.μ. μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τον 21χρονο να προσεγγίζει με μοτοσικλέτα ανοικτό χώρο στο Παραλίμνι και να παραλαμβάνει κάποια αντικείμενα από το έδαφος».

Σημειώνεται πως «τα μέλη της ΥΚΑΝ τον ανέκοψαν για έλεγχο».

Κατά την διάρκεια της έρευνας στο σημείο όπου βρισκόταν ο 21χρονος, προστίθεται, «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μια ζυγαριά ακριβείας, ένα πλαστικό διαφανές δοχείο με τεμάχια κοκαΐνης και δύο τεμάχια νάιλον σακούλια με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 11 γραμμαρίων».

Επίσης, από την έρευνα που διενεργήθηκε στη μοτοσικλέτα του 21χρονου, αναφέρεται, «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τσαντάκι του ώμου, μέσα στο οποίο υπήρχε νάιλον σακούλι με ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους δύο γραμμαρίων, το ποσό των €3.960 σε διάφορα χαρτονομίσματα και δύο κινητά τηλέφωνα».

Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Αμμοχώστου).