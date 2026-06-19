Στη Ρωσία εκδόθηκε από την Κύπρο Ρώσος επιχειρηματίας, ο οποίος καταζητείτο για υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής ύψους άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 28 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με το Interfax.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τou Γραφείοy του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας και εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βολκ, ο άνδρας παραδόθηκε στις 18 Ιουνίου στις ρωσικές αρχές στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων κυπριακών αρχών για την έκδοσή του.

Όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά, ο επιχειρηματίας διετέλεσε επικεφαλής δύο εμπορικών εταιρειών την περίοδο 2015-2019 και κατηγορείται ότι υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις με ψευδή στοιχεία σχετικά με συμβάσεις υπεργολαβίας με συνδεδεμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να είχαν προμηθεύσει οικοδομικά υλικά και να είχαν εκτελέσει κατασκευαστικές εργασίες, γεγονός που επέτρεψε την παράνομη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Οι ρωσικές αρχές εκτιμούν ότι η ζημιά για το κράτος ξεπερνά τα 2,6 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Σε βάρος του επιχειρηματία έχουν ασκηθεί διώξεις για φοροδιαφυγή σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, ενώ μετά τη φυγή του στο εξωτερικό εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω της Interpol, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσίας.

Ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κύπρο έπειτα από συνεργασία των ρωσικών αρχών με διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου μέσω των διαύλων της Interpol.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης, μεταφέρθηκε στη Μόσχα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.