Η έκθεση σε εχθρικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο ήταν σημαντικά συχνότερη μεταξύ των νεότερων ηλικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat. Όσον αφορά την Κύπρο, τα δεδομένα διαφοροποιούνται καθώς το 49,47% των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 25-34, δήλωσαν ότι ήρθαν αντιμέτωποι με εχθρικά ή υποτιμητικά μηνύματα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Για τις ηλικίες μεταξύ 16-24 ετών το 35,87%, ήρθε αντιμέτωπο με εχθρικά ή υποτιμητικά μηνύματα, ενώ για τις ηλικίες 45-54, ανήλθε στο 38,76%. Το συνολικό ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου στην Κύπρο που βίωσαν εχθρικά ή υποτιμητικά μηνύματα ανήλθε στο 38,98%. Το 31,52% ήρθε αντιμέτωπο με εχθρικά ή υποτιμητικά για πολιτικούς ή και κοινωνικούς λόγους, το 29,10% αφορούσε τον σεξουαλικό προσανατολισμό των χρηστών και το 26,2% αφορούσε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε επίπεδο ΕΕ, το 54,0% των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 25-34 ετών και το 53,7% των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών δήλωσαν ότι ήρθαν αντιμέτωποι με εχθρικά ή υποτιμητικά μηνύματα που στρέφονταν κατά συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων.

Η έκθεση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο μειωνόταν σταδιακά όσο αυξανόταν η ηλικία. Το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 46,4% για τα άτομα ηλικίας 35-44 ετών, στο 38,9% για την ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών, στο 32,8% για τους πολίτες 55-64 ετών και στο 28,1% για όσους ήταν ηλικίας 65-74 ετών.

Η Eurostat σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών κατέγραψε οριακά υψηλότερο ποσοστό, οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στην έκθεση σε τέτοιο περιεχόμενο και για τον λόγο αυτό η ανάλυση εστιάζει ειδικά σε αυτή την ομάδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 16-24 ετών, το 57,2% των νεαρών γυναικών ανέφερε ότι εκτέθηκε σε εχθρικά ή υποτιμητικά διαδικτυακά μηνύματα, έναντι 50,4% των νεαρών ανδρών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο μοτίβο καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες εχθρικού περιεχομένου. Οι συχνότερες μορφές μηνυμάτων αφορούσαν πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις και φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. Ειδικότερα, το 42,5% των νεαρών γυναικών και το 39,3% των νεαρών ανδρών δήλωσαν ότι είδαν εχθρικό περιεχόμενο που σχετιζόταν με πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για μηνύματα που αφορούσαν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ανήλθαν σε 38,2% και 35,6%.

Μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των φύλων καταγράφηκαν σε περιεχόμενο που αφορούσε τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο και την αναπηρία. Συγκεκριμένα, το 37,8% των νεαρών γυναικών ανέφερε έκθεση σε εχθρικά μηνύματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, έναντι 32,6% των νεαρών ανδρών. Για περιεχόμενο που αφορούσε το φύλο, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 30,9% και 24,9% αντίστοιχα, ενώ για μηνύματα σχετικά με την αναπηρία σε 23,0% για τις γυναίκες και 19,3% για τους άνδρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ