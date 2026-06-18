Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2026, απέρριψε αίτηση δύο προσώπων που ζητούσαν άδεια για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari με σκοπό την ακύρωση ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου τον Φεβρουάριο του 2026.

Η υπόθεση αφορά διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων για μεγάλο ποσό, μεταξύ των οποίων απάτη, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για καταδολίευση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2015-2017 στην επαρχία Πάφου.

Τα συγκεκριμένα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 και εκτελέστηκαν τον Απρίλιο του 2026 κατά την άφιξη των δύο αιτητών στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο ύποπτοι ήταν κατά τον επίδικο χρόνο κάτοικοι Κύπρου, ωστόσο όταν εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης διέμεναν στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Αστυνομία, συνταξιούχος δικηγόρος που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Πάφου κατήγγειλε ότι επένδυσε συνολικά 698.888 δολάρια σε επενδυτικό σχέδιο που του παρουσιάστηκε ως υψηλής απόδοσης και συνδεόταν με συναλλαγές FOREX. Ωστόσο, μεταγενέστερες έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είχε εξαπατηθεί, ενώ φέρεται να του είχε αποσταλεί και πλαστό έγγραφο πιστοποίησης κεφαλαίων ύψους 38 εκ. δολαρίων.

Ο παραπονούμενος εξασφάλισε επίσης απόφαση αγγλικού Δικαστηρίου υπέρ του για αποζημίωση ύψους 720.000 λιρών Αγγλίας, ενώ η έφεση που καταχωρίστηκε από τους εμπλεκόμενους απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας. Παράλληλα, μέσω Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας διαπιστώθηκε ότι το πιστοποιητικό κεφαλαίων των 38 εκ. δολαρίων που παρουσιάστηκε στον επενδυτή ήταν πλαστό.

Οι αιτητές υποστήριξαν ενώπιον του Ανωτάτου ότι τα εντάλματα εκδόθηκαν χωρίς επαρκή μαρτυρία, κατά παράβαση συνταγματικών εγγυήσεων και χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των στοιχείων από το κατώτερο Δικαστήριο. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι μέρος του αποδεικτικού υλικού προερχόταν από το εξωτερικό και ότι δεν παρουσιάστηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «οι υπόνοιες της αστυνομίας σε βάρος και των Αιτητών στην υπό συζήτηση περίπτωση ήταν καθ' όλα εύλογες».

Το Δικαστήριο έκρινε ακόμη ότι «τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου στοιχεία και λεπτομέρειες, ικανά να υπερβούν το ούτως ή άλλως χαμηλό ύψος του πήχη που απαιτείται σε περιπτώσεις του είδους», αναφερόμενο στο κριτήριο της εύλογης υποψίας που απαιτείται για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί μηχανιστικής προσέγγισης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το Ανώτατο σημείωσε ότι το κατώτερο Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων «διαμορφώνοντας την δική του κρίση ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης για την αποτελεσματική διερεύνηση των αδικημάτων».

Σε άλλο σημείο της απόφασης επισημαίνεται ότι «το σύνολο των γεγονότων που την περιβάλλουν και η εξέλιξη τους, ως τέθηκαν υπόψη του κατώτερου Δικαστηρίου, καθιστούσε πράγματι αναγκαία και επιθυμητή την έκδοση του εκκαλούμενου εντάλματος για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων».

Καταληκτικά, το Ανώτατο έκρινε ότι «δεν έχει καταδειχθεί συζητήσιμη υπόθεση προς τεκμηρίωση της αξίωσης για παροχή της αιτούμενης άδειας» και αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης, σημειώνοντας ότι «η υπό συζήτηση αίτηση δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη και ως εκ τούτου απορρίπτεται».

Πηγή: ΚΥΠΕ