Με εμφανή συγκίνηση αποχαιρέτησε τηλεθεατές και συναδέλφους η δημοσιογράφος του ΡΙΚ, Σωτηρούλα Χριστοφίδου, στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση πριν από την αφυπηρέτησή της, ρίχνοντας την αυλαία σε μια μακρά και πολυετή πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της σύνδεσης με την εκπομπή «Από Μέρα Σε Μέρα» από το στούντιο της Λεμεσού, η ίδια ανακοίνωσε «είναι η τελευταία σύνδεση η σημερινή».

Αναπολώντας σημαντικές στιγμές της δημοσιογραφικής της πορείας, η Σωτηρούλα Χριστοφίδου θυμήθηκε μεγάλες ειδησεογραφικές αποστολές που κάλυψε όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο: