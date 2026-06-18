Την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής, την άρση πρακτικών δυσκολιών που είχαν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου και τη διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής περισσότερων αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο Μητρώο ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).

Αναφέρεται ακόμα ότι, το 2023 ήταν εγγεγραμμένα μόλις 2.407 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων μόνο 497 επαγγελματίες γεωργοί ενώ σήμερα έχουν εγγραφεί περίπου 7.700 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 επαγγελματίες γεωργοί.

Διευκρινίζεται ότι, το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης γεωργικής πολιτικής του ΥΓΑΑΠ τόσο για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όσο και για την εφαρμογή διαφόρων εθνικών σχεδίων στήριξης των αγροτών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμα ότι με πρωτοβουλία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρίας Παναγιώτου, το Μητρώο αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά ως ουσιαστικό εργαλείο άσκησης γεωργικής πολιτικής και όχι μόνο ως μέσο καταγραφής αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά συνδέθηκε άμεσα και με την παραχώρηση στοχευμένων ενισχύσεων και την εφαρμογή σημαντικών μέτρων στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα αποτελεί το βασικό κριτήριο συμμετοχής σε ειδικά Σχέδια που έχει εφαρμόσει το ΥΓΑΑΠ όπως το Μέτρο 23 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανομβρίας, το Σχέδιο επιδότησης αγροτικού ρεύματος και τα σχέδια οικονομικής στήριξης για αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων, ο Τροποποιητικός Νόμος παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στην κατηγορία των Νέων Γεωργών Πρώτης Εγκατάστασης και σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο σχετικό μέτρο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του, μειώνει από επτά σε πέντε έτη την απαιτούμενη περίοδο καταβολής εισφορών για την εγγραφή συνταξιούχων γεωργών, αλιέων και υδατοκαλλιεργητών στη σχετική κατηγορία του Μητρώου και επεκτείνει τη δυνατότητα εγγραφής, ώστε να περιλαμβάνονται και επανεγκατεσταθέντα πρόσωπα.

Επίσης, μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, από δώδεκα μήνες ή δύο έτη, ανά περίπτωση, σε τρεις μήνες, παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής ερασιτεχνών γεωργών όχι μόνο ως φυσικών προσώπων, αλλά και μέσω νομικών προσώπων και συνεταιρισμών, διευρύνει τα κριτήρια συμμετοχής των συνεταιρισμών, περιλαμβάνοντας και συνταξιούχους γεωργούς που είχαν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα πριν από τη συνταξιοδότησή τους, δημιουργεί νέα κατηγορία για νομικά πρόσωπα αποκλειστικά γεωργικής δραστηριότητας, των οποίων το 50% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από πρόσωπα που εργοδοτούνται σε αυτά και καταβάλλουν εισφορές ως μισθωτοί και δημιουργεί νέα κατηγορία για φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, αλλά εκκρεμεί η υποβολή ή ο φορολογικός έλεγχος της δήλωσης εισοδήματός τους.

Αναφέρεται ακόμα ότι, το Τμήμα Γεωργίας έχει ολοκληρώσει, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα της Κυβέρνησης, τις απαραίτητες προσαρμογές στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες του τροποποιητικού Νόμου, και στο παρόν στάδιο εφαρμόζεται κανονικά.

Το Τμήμα Γεωργίας έχει ήδη ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση τους αγρότες που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο Μητρώο, έτσι ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για εγγραφή τους στο Μητρώο και να μπορούν να αξιοποιούν τα μέτρα και τα σχέδια στήριξης που εφαρμόζει το Υπουργείο, αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ