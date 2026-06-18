Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος τοποθετήθηκε εκτενώς για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη», ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές.

Αναφερόμενος στα τεκμήρια τόνισε ότι είναι αυθεντικά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο κ. Δρουσιώτης έκανε λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι η ίδια αστυνομία, η ίδια Νομική Υπηρεσία, το ίδιο σύστημα που διαχειρίστηκε και άλλες υποθέσεις», προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πρόκειται για «συγκάλυψη» και όχι για αντικειμενική διερεύνηση.

«Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Είναι μια συγκάλυψη όπως ήταν και άλλες υποθέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας πως είχε προεκλογικά εισηγηθεί τη διεξαγωγή έρευνας από ανεξάρτητους ανακριτές, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία –όπως είπε– εργάστηκε χωρίς διαρροές και δημοσιότητα, καταλήγοντας σε συμπεράσματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εμπλοκή της αστυνομίας σε υποθέσεις αυτού του είδους δεν επιτρέπει, κατά την άποψή του, την απαιτούμενη αντικειμενικότητα, σημειώνοντας πως «όταν μια υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία, δεν μπορεί να εμπλακεί άλλος θεσμός».

Αναφερόμενος στον ρόλο του ως δημοσιογράφου, ο κ. Δρουσιώτης τόνισε ότι «η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ερευνά και να γράφει για την κοινή γνώμη» και όχι να ενεργεί ως ανακριτική αρχή ή να καταθέτει φακέλους στην αστυνομία.

Σε σχέση με τα τεκμήρια που έχουν παρουσιαστεί, ο ίδιος απέρριψε ότι είναι ψευδή, επισημαίνοντας ότι η αστυνομική εκδοχή βασίζεται στο συμπέρασμα πως τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η εφαρμογή στην οποία γίνεται αναφορά δεν υποστηρίζει τη δημιουργία μηνυμάτων, αλλά μόνο ψεύτικες τηλεφωνικές κλήσεις, καλώντας σε περαιτέρω δημοσιογραφική έρευνα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αναφορές ότι τα δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί από την Europol, σημειώνοντας ότι δεν έχει παρουσιαστεί σχετικό επίσημο έγγραφο.

Όπως ανέφερε, η βασική εκδοχή της υπόθεσης στηρίζεται στο ότι το επίμαχο περιεχόμενο δεν προέρχεται από τον ίδιο, ωστόσο –όπως είπε– υπάρχουν εκατοντάδες μηνύματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και τα οποία, κατά τον ίδιο, ενισχύουν τη δική του θέση.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρθηκε και σε ζήτημα φωτογραφιών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένα στοιχεία μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο δεδομένων.

«Ακόμη και αν μια φωτογραφία είναι αμφισβητήσιμη, αυτό δεν αναιρεί τη συνολική αξιοπιστία της μαρτυρίας», είπε, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται στο σύνολο των στοιχείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε φερόμενες διαρροές προς τον Τύπο, υποστηρίζοντας ότι πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα είχαν διαμορφωθεί δημόσια αφηγήματα.

«Πρώτα διέρρευσαν το σενάριο και μετά ήρθε η επιβεβαίωση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «διπλά μέτρα και σταθμά» σε σχέση με άλλες υποθέσεις που, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο δημοσιότητας.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση συνδέθηκε χρονικά με την προεκλογική περίοδο, χωρίς –όπως είπε– να υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση με την υποψηφιότητά του.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι μετά από μια έντονη περίοδο ερευνών και δημοσιότητας επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί προσωρινά.

«Θέλω προς το παρόν να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω και να δω την οικογένειά μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.