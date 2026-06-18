Η θεατρική παραγωγή του Λυκείου Παλουριώτισσας επιστρέφει για μία τελευταία παράσταση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια που απέσπασε, η θεατρική παραγωγή του Λυκείου Παλουριώτισσας «9 Μήνες Μπούλινγκ» επιστρέφει για μία τελευταία παράσταση την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00 μ.μ., στην ανακαινισμένη Θεατρική Σκηνή ΠΕΟ.

"Το «9 Μήνες Μπούλινγκ» δεν αποτελεί μια συνηθισμένη σχολική παράσταση. Είναι μια πρωτότυπη θεατρική δημιουργία που γεννήθηκε μέσα από πολύμηνη συνεργασία μαθητών και μαθητριών, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, συζητήσεις, βιώματα και προσωπικές μαρτυρίες γύρω από το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού", σημειώνεται.

Υπό τη σύλληψη, τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθετική καθοδήγηση της φιλολόγου Πάολας Σταυρίδη Κωνσταντίνου, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν περιορίστηκαν στην ερμηνεία ενός έτοιμου κειμένου. Συνδιαμόρφωσαν το ίδιο το έργο, μετατρέποντας προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις και προβληματισμούς σε θεατρικό λόγο. Με τη σημαντική συμβολή της καθηγήτριας φυσικής Φρόσως Γιοσάκη και τη συνεργασία ολόκληρης της θεατρικής ομάδας, δημιουργήθηκε μια παράσταση που συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με τον κοινωνικό προβληματισμό.

"Οι ιστορίες που παρουσιάζονται δεν ανήκουν σε έναν μακρινό κόσμο. Ανήκουν στο σήμερα. Είναι ιστορίες παιδιών που βίωσαν, είδαν ή αναγνώρισαν τον σχολικό εκφοβισμό γύρω τους. Γι’ αυτό και η παράσταση δεν επιδιώκει απλώς να συγκινήσει. Επιδιώκει να αφυπνίσει, να προβληματίσει και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τη σιωπή, την ευθύνη και τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής", τονίζεται

Το έργο αποτελεί μια αυθεντική κατάθεση ψυχής και μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε σιωπή υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Οι ιστορίες είναι αληθινές. Είναι οι δικές τους ιστορίες.

Πληροφορίες Παράστασης

Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στις 8:00 μ.μ. στην Ανακαινισμένη Θεατρική Σκηνή ΠΕΟ

Κρατήσεις μέχρι 26 Ιουνίου 2026: 22432271