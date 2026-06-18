Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, ανέφερε η Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών «Ισότητα», Άντρη Ματθαίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», σχετικά με το νέο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρνακα.

«Δεν ξέρω μέχρι πού θα μας πάρει αυτή η τύχη», τόνισε, σημειώνοντας ότι ο 51χρονος ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε πέντε οχήματα υπαλλήλων των Υπηρεσιών, μετέβαινε τις προηγούμενες μέρες στα γραφεία και απαιτούσε από τους Λειτουργούς να του βρουν σπίτι.

«Η δική μας η δουλειά δεν είναι του κτηματομεσίτη», τόνισε.

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Σημείωσε ότι του είχε επεξηγηθεί πολλές φορές από τους Λειτουργούς η διαδικασία.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος από το περιστατικό.

Διερωτήθηκε παράλληλα εάν πρέπει να πεθάνει κάποιος για να εισακουστούν από τη διοίκησή τους.

Ζητούν ουσιαστικά μέτρα

Καταδικάζει το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΥΚΕ) Αγίων Αναργύρων, το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Κάνει λόγο για «ανεπαρκή» μέτρα προστασίας και λέει ότι παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις, το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ουσιαστικά άλυτο, ζητώντας παράλληλα τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή της η συντεχνία αναφέρει ότι «εξυπηρετούμενος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πέντε οχήματα εργαζομένων, σπάζοντας με σιδερολοστό τους υαλοπίνακές τους» κάνοντας λόγο για ένα «ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο εργαζομένους, πολίτες και φρουρούς ασφαλείας» στον χώρο.

Δυστυχώς, συνεχίζει «το σημερινό συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό» ενώ λέει ότι «εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά επιθετικότητας, απειλών, εκφοβισμού και βίας, τα οποία καταγράφονται σε διάφορα Γραφεία ανά το παγκύπριο».

Θέτει ακολούθως το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σημειώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις, έχουν αποσταλεί επιστολές, έχουν κατατεθεί εισηγήσεις και «έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας».

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ουσιαστικά άλυτο. Μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν εφαρμόστηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ κατά το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε η απαιτούμενη πρόοδος για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά άμεσα την προστασία ανθρώπινων ζωών» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ακολούθως αναφέρει ότι σε αρκετές υπηρεσίες «τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των εργαζομένων. Η πραγματικότητα είναι ότι συνάδελφοι, πολίτες και προσωπικό ασφαλείας εξακολουθούν να εργάζονται και να εξυπηρετούνται σε χώρους όπου τα μέτρα προστασίας παραμένουν ανεπαρκή».

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους Λειτουργούς της υπηρεσίας, αλλά και τους φρουρούς ασφαλείας και τους πολίτες που προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία των ΥΚΕ, συμπληρώνει και αναφέρει πως σε ένδειξη διαμαρτυρίας «για τη συνεχιζόμενη αδράνεια» και ως ελάχιστη αντίδραση απέναντι στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, οι εργαζόμενοι στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων πραγματοποιούν δίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τις 13:00, την Πέμπτη.

Το Κλαδικό Συμβούλιο καλεί τη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας «να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή συγκεκριμένων, αποτελεσματικών και πλήρως λειτουργικών μέτρων ασφάλειας σε όλα τα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών» και λέει ότι η λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα «και όχι ακόμη μία δέσμευση που θα παραμείνει στα χαρτιά».