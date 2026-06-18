Αυξήθηκαν οι τιμές στην ενοικίαση σετ παραλιών, ωστόσο προσφέρονται στο κοινό αναβαθμισμένες Υπηρεσίες, που κοστίζουν στους Δήμους εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών Χρήστος Ζαννέττου.

Πρόσθεσε ότι «για 20 περίπου χρόνια οι πολίτες πλήρωναν για ένα σετ παραλίας, δηλαδή δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα, 7,50 ευρώ. Το κόστος από τα 7,50 στα 10 ευρώ για ένα σετ παραλίας, είναι το ανώτατο τέλος που καθόρισε η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και ο κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα να το εφαρμόσει».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ζαννέττου είπε πως «αρκετοί Δήμοι έχουν εφαρμόσει φέτος το συγκεκριμένο τέλος των 10 ευρώ. Ωστόσο θεωρώ πως συγκρινόμενη με άλλους τουριστικούς προορισμούς, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική, αφού το κόστος για την προσφερόμενη υπηρεσία, είναι σχεδόν κάτω από το 50% του ποσού που χρεώνεται σε άλλες χώρες».

Ερωτηθείς για τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει μπροστά από τις οργανωμένες παραλίες και χρησιμοποιείται από τους πολίτες για να τοποθετήσουν τις δικές τους ξαπλώστρες και ομπρέλες, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «ο καθορισμένος ελεύθερος χώρος είναι στη διάθεση όλων και πρέπει να σεβαστούμε οποιονδήποτε επιθυμεί να τοποθετήσει και να χρησιμοποιήσει τον δικό του εξοπλισμό παραλίας».

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ενοικιάσει το σετ. Είναι υποχρέωση των τοπικών Αρχών και αυτών που χειρίζονται τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όπως αυτός επιθυμεί, εάν θέλει να μην ενοικιάσει ολόκληρο το σετ».

Σίγουρα συνέχισε «σε περίπτωση που ένας πολίτης πάει μόνος του στη παραλία μπορεί να ενοικιάσει μόνο ένα κρεβατάκι, ενώ η ομπρέλα θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει».

Ξεκαθάρισε επίσης πως «ως Κεντρική Επιτροπή Παραλιών δεν έχουμε λάβει επίσημα οποιαδήποτε παράπονα, ότι δεν ενοικιάζεται στους πολίτες ένα κρεβατάκι ή μια ομπρέλα». «Ωστόσο ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών θα καλέσω όλες τις αρμόδιες Αρχές να εξυπηρετούν τον κόσμο σε ό,τι ζητά» είπε και πρόσθεσε πως «το να αρνηθεί κάποιος αρμόδιος σε ένα πολίτη να του ενοικιάσει μόνο ένα κρεβατάκι, προκαλεί σίγουρα δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται».

Ανέφερε επίσης πως «σε περίπτωση που φτάσει στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών οποιοδήποτε παράπονο τότε θα σταλεί επιστολή, ενώ θα αποστείλουμε και σχετική πληροφοριακή ενημέρωση στις Τοπικές Αρχές, για να χειρίζονται αυτά τα θέματα όπως πρέπει».

Σε ερώτηση τι θα πρέπει να κάνει ο πολίτης σε περίπτωση που ο αρμόδιος αρνηθεί να του ενοικιάσει μόνο ένα κρεβατάκι, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «αρχικά θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο παραλίας του οποιουδήποτε Δήμου και στη συνέχεια να στείλει επιστολή στον οικείο Δήμο για να εκφράσει το παράπονό του. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο πολίτης, τότε μπορεί να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών για να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις στους αρμοδίους».

Ανέφερε επίσης πώς «υπάρχουν Δήμοι που δεν χρεώνουν χώρους στάθμευσης και διευκολύνσεις υγιεινής όπως για παράδειγμα τα ντους». «Πρέπει να δούμε ολοκληρωτικά πως εξυπηρετείται ο κόσμος και γενικά ο εγχώριος τουρισμός όσο και οι ξένοι επισκέπτες, τους οποίους χρειαζόμαστε» είπε και πρόσθεσε πως «δεν θα πρέπει απλά να βλέπουμε τις παραλίες καθαρά με οικονομικούς όρους».

Ολοι οι Δήμοι, συνέχισε «προσπαθούν και προβαίνουν σε αναβαθμίσεις στις παραλίες τους και απ’ ότι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια οι παραλίες της Κύπρου είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ούτως ώστε να προσελκύουμε το προϊόν που στηρίζει την εθνική μας οικονομία και δεν είναι άλλο από τον τουρισμό».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «μια ιδιωτική επιχείρηση δικαιούται να χρεώσει για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που βρίσκονται σε παραλία μπροστά από το υποστατικό της, όσα θέλει, νοουμένου ότι δεν εμπίπτει στην ζώνη προστασίας. Εάν εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της παραλίας χρειάζεται άδεια από την τοπική Αρχή και οφείλει να εφαρμόζει τα τέλη της Αρχής αυτής και της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών».

Ερωτηθείς κατά πόσον η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών προχωρεί σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον τηρούνται οι προκαθορισμένες τιμές, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «βεβαίως και γίνονται έλεγχοι. Ωστόσο αυτή τη στιγμή με τον τουρισμό να είναι περίπου 30% κάτω του κανονικού για την εποχή, δεν ενδείκνυται και δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα να γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος». Πρόσθεσε πως «θα αναμένουμε να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στις παραλίες ώστε ο δειγματοληπτικός έλεγχος να είναι ουσιαστικός».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα γίνει και άλλη αύξηση στα σετ παραλίας, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «δεν προβλέπω ότι θα επιβληθεί οποιαδήποτε άλλη αύξηση των τελών αυτών, τουλάχιστον μέχρι το υπόλοιπο της θητείας μου ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών. Ευχόμαστε ο τουρισμός να πάει καλά και όλα αυτά θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της πορείας».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι τοπικές Αρχές προχωρούν σε διάφορα έργα στις παραλίες προκειμένου να στηρίξουν και να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον κόσμο που τις επισκέπτεται τις παραλίες».

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, ανέφερε ο Χρίστος Ζαννέττου «τα τελευταία τρία χρόνια, έχει επενδύσει πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ στην αναβάθμιση των υπηρεσιών στις παραλίες συμπεριλαμβανομένων και των χώρων υγιεινής». Ενδεικτικό, κατέληξε, είναι και το γεγονός ότι σήμερα στους χώρους υγιεινής, που έχουν οι οργανωμένες παραλίες της Αγίας Νάπας εργοδοτούνται επτά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ