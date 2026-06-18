Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις Κεντρικές Φυλακές με τη χρήση drone εντοπίστηκε και αποτράπηκε την Πέμπτη το πρωί, μέσω του συστήματος anti-drone που βρίσκεται σε λειτουργία στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι το σύστημα εντόπισε το drone, το οποίο μετέφερε πακέτο προς τις Κεντρικές Φυλακές.

«Τόσο το drone όσο και πακέτο κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φυλακών, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου για την παραλαβή του και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης», σημειώνει.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, «η νέα αυτή περίπτωση επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος anti-drone, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των Κεντρικών Φυλακών και την αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων».