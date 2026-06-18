Το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από την καταχώρηση της αίτησης του ΕΟΑ Λεμεσού για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης της επικίνδυνης πολυκατοικίας Seagate, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας και δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, καταδεικνύει πως, μπορεί να έχουμε νομικά εργαλεία, αλλά αυτά είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας.

Με αφορμή σημερινή ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για σχετικές οδηγίες, σε σχέση με τα περαιτέρω βήματα στην αίτηση του Οργανισμού για έκδοση του διατάγματος εκκένωσης, που καταχωρίστηκε στις 20 Μαΐου, ο κ.Τσουλόφτας εξήγησε πως «καθώς η νομική διαδικασία προχωρεί, οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει ιεραρχική προσφυγή εναντίον του αιτήματός μας και εξετάζεται από το αρμόδιο σώμα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών».

Εάν εκδοθεί το σχετικό διάταγμα, πρόσθεσε, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν για εκκένωση του συγκροτήματος πολυκατοικιών, που φιλοξενεί περί τις 60 οικογένειες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, είναι υπόλογοι ενώπιον της δικαιοσύνης και είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας να βεβαιωθεί ότι το διάταγμα θα εκτελεστεί.

«Μπορεί να υπάρχουν νομικά εργαλεία, αλλά είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά και δεν παρέχουν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να δώσει άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά μια επικίνδυνη οικοδομή», είπε και τόνισε την ανάγκη για τροποποίηση της νομοθεσίας, «ούτως ώστε οι ΕΟΑ να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, να μπορούν να άρουν την επικινδυνότητα τέτοιων οικοδομών».

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσουλόφτας έθεσε επί τάπητος και την οικονομική πτυχή του ζητήματος, καθώς όπως υπέδειξε, ως αυτοχρηματοδοτούμενοι από τις υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και αδειοδότησης που παρέχουν, οι ΕΟΑ έχουν επιφορτιστεί με μια αρμοδιότητα που δεν προσφέρει εισοδήματα.

Από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες μιας επικίνδυνης οικοδομής δεν προχωρούν στην επιδιόρθωση της και οι ΕΟΑ θα πρέπει να επιληφθούν του ζητήματος, συνέχισε, «πρέπει η Πολιτεία να αποφασίσει από πού θα αντλούμε τα χρήματα για να ασκούμε αυτήν την αρμοδιότητα».

«Άραγε θα πρέπει να αυξηθούν τα τέλη ύδρευσης κάποιου, για να επιδοτήσει την ασυνέπεια του γείτονα του, που έχει μια επικίνδυνη οικοδομή και δεν την συντηρεί και αποτελεί δημόσιο κίνδυνο; Άραγε θα πρέπει να διπλασιαστούν τα τέλη έκδοσης αδειών οικοδομής για να χρηματοδοτούμε και τη δραστηριότητα των επικίνδυνων οικοδομών;» διερωτήθηκε ο Γιάννης Τσουλόφτας, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό θα ήταν άδικο για τους πολίτες αλλά και παράνομο, γιατί «με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι τρεις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες και καμία σταυροειδής επιδότηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί».

Πέραν τούτου, αναφέρθηκε και στην κοινωνική πτυχή του ζητήματος, καθώς στην περίπτωση εκκένωσης μιας οικοδομής, ενδεχομένως να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα, από τους ενοίκους, να ενοικιάσουν ή να φιλοξενηθούν κάπου άλλου.

Υπενθυμίζοντας το στεγαστικό πρόβλημα και τις υψηλές τιμές ενοικίων στη Λεμεσό, ο κ. Τσουλόφτας είπε πως «είναι λόγοι για τους οποίους κάποιοι αναγκάζονται να διαμένουν σε επικίνδυνες οικοδομές με μειωμένο ενοίκιο, ένα κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει η Πολιτεία να ασχοληθεί σφαιρικά».

«Δεν μπορούν οι ΕΟΑ από μόνοι τους να δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των ΕΟΑ και των άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το κεντρικό κράτος, το οποίο αντλεί χρήματα από τη γενική φορολογία και έχει τη δυνατότητα και ευχέρεια να διαθέσει αυτά τα χρήματα όπως θεωρεί καλύτερα, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι ΕΟΑ», συμπλήρωσε.

Περίπου χίλιες οι εν δυνάμει επικίνδυνες οικοδομές

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού, στα αρχεία του Οργανισμού υπάρχουν περί τις χίλιες εν δυνάμει επικίνδυνες οικοδομές, στη Λεμεσό, από τις οποίες οι 262 βρέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο πολιτικών μηχανικών του ΕΤΕΚ, κατόπιν σχετικής συμφωνία με τον Οργανισμό, για οπτικό έλεγχο και αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους.

«Από τις 262 αυτές περιπτώσεις, οι 220 ολοκληρώθηκαν και έχουν υποβληθεί κοντά μας οι σχετικές εκθέσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τους μηχανικούς του ΕΟΑ Λεμεσού, ώστε να αποφασιστεί σε ποια κατηγορία θα καταταχθούν, δηλαδή αν είναι πολύ επικίνδυνες και χρειάζονται άμεση εκκένωση ή είναι λιγότερο επικίνδυνες και μπορεί να γίνει συντήρηση και επιδιόρθωση», συμπλήρωσε.

Όσες οικοδομές, συνέχισε, κριθούν άκρως επικίνδυνες, θα δοθεί προθεσμία στους ιδιοκτήτες να άρουν την επικινδυνότητα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα προχωρήσει με νομικές διαδικασίες για να επιβάλει την άρση της επικινδυνότητας.

Υπενθύμισε δε ότι, στη Λεμεσό, επικίνδυνες έχουν κηρυχθεί ήδη 96 οικοδομές, «από τις οποίες οι 70 κηρύχθηκαν από τον ΕΟΑ, ενώ τις 26 τις έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες οικοδομικές Αρχές».

Πηγή: ΚΥΠΕ