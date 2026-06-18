Η Λευκωσία αποτελεί επιλογή για ποσοστό 6% του εισερχόμενου τουρισμού στην Κύπρο, ενώ οι περισσότεροι επισκέπτες είναι στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 40 ετών. Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της πόλης Σωτήρης Χριστοφόρου αναφέρθηκε στις τουριστικές επιδόσεις της Λευκωσίας σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι «το πρότυπο επισκέπτη είναι νεανικό κοινό κάτω των 40 και μάλιστα 51% των επισκεπτών είναι γυναίκες», εκτιμώντας παράλληλα ότι η πόλη προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η επισκεψιμότητα αυξάνεται σημαντικά κατά τη χειμερινή περίοδο, καταγράφοντας ποσοστό γύρω στο 15%, όπως ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που καταδεικνύει τη δυναμική της Λευκωσίας όσον αφορά την εποχικότητα του τουρισμού και τη θέση της στον ολόχρονο τουρισμό, που αποτελεί ένα διαχρονικό στοίχημα για τους τουριστικούς φορείς.

Η δυναμική της Λευκωσίας στο τουριστικό πεδίο αναδεικνύεται και μέσα από τις επενδύσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα. Ο κ. Χριστοφόρου έκανε αναφορά τόσο στα μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία της εντός των τειχών πόλης, όσο και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όπως είπε, αναμένεται ότι η ολοκλήρωση ακόμα τριών ξενοδοχειακών αναπτύξεων στο κέντρο θα ενισχύσει σημαντικά την δυναμικότητα της Λευκωσίας σε τουριστικές κλίνες.

«Πλέον είμαστε σε μια διαδικασία που οι κλίνες στη Λευκωσία πολλαπλασιάζονται. Άρα δεν υπάρχει πλέον το ζήτημα της φιλοξενίας», σημείωσε ο Σωτήρης Χριστοφόρου.

Οι δυνατότητες της πρωτεύουσας για τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος

Ο κ. Χριστοφόρου υπογράμμισε ότι η τουριστική ταυτότητα της Λευκωσίας διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιοχές, σημειώνοντας τις προοπτικές που συγκεντρώνει στον τομέα του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. «Πρόκειται για τεράστιο market για την τουριστική βιομηχανία και βλέπουμε ότι οι επισκέπτες πλέον προσπαθούν να δώσουν ένα περισσότερο νόημα στις επισκέψεις τους και ψάχνουν αυθεντικές εμπειρίες», σημείωσε.

Από την πλευρά της η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον βιομηχανικό τουρισμό, ο οποίος αναπτύσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου τετραετούς διάρκειας. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει παραγωγικούς χώρους και βιομηχανίες ως τουριστικά αξιοθέατα, προβάλλοντας παράλληλα την ιστορία και την παραγωγική της δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αξιοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων και ειδικότερα της παράδοσης της Λευκωσίας στην παραγωγή παγωτού. «Έχουμε ειδική ιστορία στη Λευκωσία και πρέπει να την προβάλλουμε ακόμα περισσότερο, είναι η ιστορία και η βιομηχανία του παγωτού», ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου προσθέτοντας ότι στην Κύπρο λειτουργούν τρεις μεγάλες παγωτοβιομηχανίες, οι Παπαφιλίππου, Παγωτά Ηράκλη και Regis, με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950.

Στο κομμάτι του βιομηχανικού τουρισμού μπορεί να αξιοποιηθούν και τα μεταλλεία και τα λατομεία της Κύπρου. Όπως ανέφερε, «έχουμε μακραίωνη ιστορία στα θέματα των μεταλλείων στην Κύπρο που συνδέονται ακόμα και με την ονομασία της Κύπρου», επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτείται η πιστοποίηση εξειδικευμένων οδηγών πριν οι χώροι αυτοί καταστούν επισκέψιμοι για το κοινό.

Το signature ποτό της πρωτεύουσας

Στο μεταξύ το 2024 η ΕΤΑΠ παρουσίασε για πρώτη φορά το signature κοκτέιλ της Λευκωσίας «Welcome to Nicosia» στο πλαίσιο της ανάδειξής της ως Culinary Capital της Ευρώπης και συνεχίζει την προσπάθεια καθιέρωσης του. Όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι «όλα τα μενού της Λευκωσίας, τα πλείστα τουλάχιστον, να έχουν το signature cocktail "Welcome to Nicosia"», το οποίο βασίζεται σε κυπριακά προϊόντα όπως ζιβανία, κουμανταρία, τοπικό τζιν και δυόσμο.

Παράλληλα η ΕΤΑΠ προχωρεί σε μια σειρά νέων έργων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ταυτότητας της Λευκωσίας με έμφαση στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες, την αξιοποίηση ιστορικών σημείων και την ανάπτυξη νέων μορφών θεματικού τουρισμού.

Ανάδειξη του υδατοστάτη στην πλατεία Σολωμού σε κέντρο πληροφόρησης

Όπως ανέφερε ο Σ. Χριστοφόρου, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η καταγραφή και η ανάδειξη των ιστορικών πινακίδων στην στην εντός των τειχών πόλη, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλους ιστορικούς πυρήνες της Λευκωσίας. Σημείωσε ότι παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή και ψηφιοποίηση των αγαλμάτων της Λευκωσίας, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένου αρχείου και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στις ξεναγήσεις της πόλης.

«Είμαστε σε φάση καταγραφής και ψηφιοποίησης. Αυτό είναι το αρχικό μας project», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι στην εντός των τειχών πόλη υπάρχουν περίπου 18 με 20 αγάλματα και ότι η εργασία γίνεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ξεναγών ώστε να ενταχθούν στις οργανωμένες διαδρομές. Πρόσθεσε ακόμη ότι στο μέλλον «θα μπορούσε σίγουρα μετά την καταγραφή και την ψηφιοποίησή τους να υπάρξει μια διαδρομή που να αναφέρεται ειδικά στα αγάλματα της Λευκωσίας». Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο.

Σημαντική δράση αποτελεί επίσης η αξιοποίηση του ιστορικού υδατοστάτη της περιόδου της Αγγλοκρατίας που βρίσκεται στη συμβολή της Πλατείας Σολωμού με τη Ρηγαίνης, ο οποίος θα μετατραπεί σε επισκέψιμο χώρο πληροφόρησης.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι «να είναι κέντρο παροχής πληροφοριών, άρα να είναι επισκέψιμος ο χώρος τόσο από επισκέπτες που θέλουν να πάρουν πληροφορίες για την πόλη όσο και ο ίδιος ο χώρος ως ιστορικό σημείο ενδιαφέροντος», ενώ θα διαθέτει και ψηφιακά εργαλεία, όπως info kiosk και γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Όπως αναφέρθηκε, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ