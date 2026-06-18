Υποβάλλονται σήμερα, Πέμπτη μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ. και 12:30 μ.μ., στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας οι υποψηφιότητες για την κενωθείσα, θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως Βουλευτή.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία, στην περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της κενωθείσας θέσης την Κυριακή, 28 Ιουνίου του 2026.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ηλία είπε ακόμα ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ορίζει ο περί Δήμων Νόμος και αυτή ολοκληρώνεται με την κατάθεση συμπληρωμένων των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας και του σχετικού παράβολου ύψους €500. Πρόσθεσε ότι τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, μέχρι και τις 12:00 μ. της 18ης Ιουνίου 2026.

Ανέφερε ότι για την έγκυρη υποβολή υποψηφιότητας για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας υπογεγραμμένα από δυο εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Από αυτούς ο ένας θα υπογράφει ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων, πρόσθεσε.

Επίσης, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε ότι θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου προσώπου ότι αποδέχεται την υπόδειξή του ως υποψήφιος, η κατάθεση ποσού €500 ως παράβολο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του περί Δήμων Νόμου.

Εξήγησε ότι, όπως ισχύει για κάθε εκλογική διαδικασία στη βάση του περί Δήμων Νόμου, για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, υποψήφιος μπορεί να είναι πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Πέραν των προσόντων εκλογιμότητας, ο κ. Ηλία είπε ότι ο περί Δήμων Νόμος περιλαμβάνει και κωλύματα, που δεν επιτρέπουν την εκλογή σε κανένα πρόσωπο το οποίο πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως αντιδημάρχου ή είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας ή στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου ή έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα ή έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις συνολικά θητείες.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να εκλεγεί Αντιδήμαρχος πρόσωπο το οποίο υπηρετεί ως Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Είπε ακόμη ότι τα κωλύματα περιλαμβάνουν και την κατηγορία προσώπων που δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο αξίωμα του αντιδημάρχου, αλλά δεν δύνανται να αναλάβουν το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξη στη θέση Αντιδημάρχου, παραιτηθούν του αξιώματος ή της θέσης τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ