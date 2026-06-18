Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται από αύριο Παρασκευή.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα το απόγευμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν όμως αργότερα καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.