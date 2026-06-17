Μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενήργησαν σήμερα το πρωί έλεγχο σε συγκεκριμένο εργοτάξιο στη Λάρνακα, στο πλαίσιο των δράσεων που διεξάγονται για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου, εντοπίστηκαν συνολικά 34 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία συνελήφθησαν για τα αδικήματα της παράνομης εργοδότησης, ενώ δύο από τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν και τα το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως φάνηκε από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, οι πιο πάνω συλληφθέντες, εργοδοτούνται από οκτώ πρόσωπα, στα οποία εκδόθηκαν εξώδικες ειδοποιήσεις για αδήλωτη εργοδότηση.

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