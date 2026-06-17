Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στον σκουπιδότοπο του κατεχόμενου χωριού Κουτσοβέντης.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», στον χώρο έχουν ληφθεί περιμετρικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς, ωστόσο η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη κατασβεστεί πλήρως.

Οι «αρχές» συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, καθώς οι καπνοί προκαλούν ανησυχία για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της γύρω περιοχής.

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Πηγή: ΚΥΠΕ