Ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ύδρευσης, όπως αναφέρεται, ολοκλήρωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, με την εγκατάσταση 80.000 έξυπνων υδρομετρητών. Το έργο, που καλύπτει πλέον περισσότερο από το 50% των υδρομετρητών της επαρχίας, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.



Αυτούσια η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού:



«Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση 80.000 έξυπνων υδρομετρητών, καλύπτοντας περισσότερο από το 50% των υδρομετρητών που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά του και δημιουργώντας σημαντικά οφέλη για τη διαχείριση του νερού στην επαρχία Λεμεσού.



Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ύδρευσης δεν είναι πλέον στόχος. Είναι πραγματικότητα.



Δεν εγκαταστήσαμε απλώς 80.000 νέους υδρομετρητές. Δημιουργήσαμε τις υποδομές για:



• Έγκαιρο εντοπισμό πιθανών διαρροών και ασυνήθιστων καταναλώσεων

• Καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης

• Ταχύτερη ανταπόκριση σε προβλήματα και βλάβες

• Αξιόπιστα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων

• Ενίσχυση της εξοικονόμησης νερού και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

• Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών



Με την ολοκλήρωση του έργου έξυπνης υδρομέτρησης, ο ΕΟΑ Λεμεσού κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο αποδοτικό, βιώσιμο και ψηφιακό σύστημα διαχείρισης του νερού.



Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία ενός πολύτιμου φυσικού πόρου και τη δημιουργία καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες.



Κάθε σταγόνα μετρά. Και πλέον μπορούμε να διαχειριζόμαστε το νερό πιο αποτελεσματικά με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας.



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ»



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