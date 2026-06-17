Ο Δήμος Λευκωσίας, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Το κολυμβητήριο θα επαναλειτουργήσει κανονικά και θα είναι ανοικτό για το κοινό από την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

«Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία του κοινού για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία πραγματοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», καταλήγει η ανακοίνωση.