Στους 900 ανέρχονται μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι που επωφελούνται από την επιδότηση για διαμονή και φροντίδα σε στέγες ηλικιωμένων, ανέφερε την Τετάρτη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σημειώνοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη βελτίωση συγκεκριμένων όρων του στη σημερινή συνεδρίασή του.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς βελτίωσης του σχεδίου επιδότησης για διανομή και φροντίδα σε στέγες ηλικιωμένων. Το σχέδιο εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία από το 2025, μετά την απόφαση αυτής της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2024 και μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί και επωφελούνται περίπου 900 ευάλωτοι δικαιούχοι, λήπτες ΕΕΕ και χαμηλοσυνταξιούχοι, με ετήσια δαπάνη €5 εκ. από το Υφυπουργείο», είπε η κ. Παπαέλληνα, προσθέτοντας ότι στο σχέδιο συμμετέχει η πλειοψηφία των στεγών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Όπως υπενθύμισε η Υφυπουργός, η Κυβέρνηση αύξησε σημαντικά την επιδότηση διαμονής σε στέγες, από μέγιστο €745 σε €1300 τον μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενέταξε και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται στις στέγες.

«Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το σχέδιο βελτιώνεται περαιτέρω και αποσαφηνίζονται όροι και ο τρόπος εφαρμογής του, προς όφελος των δικαιούχων», είπε. Για παράδειγμα, εξήγησε, προβλέπεται πλέον ρητά η ένταξη περισσότερων ευάλωτων προσώπων που πληρούν ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΕΕ και διασαφηνίζεται η παροχή του πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος προσωπικής άνεσης απευθείας στους δικαιούχους.

«Η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στην υλοποίηση πολιτικών που διασφαλίζουν κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πολίτες», είπε καταληκτικά η Υφυπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ